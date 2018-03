Otra oportunidad para atrapar a Lugia que retorna a Pokémon GO  

Estados Unidos

El blog oficial de Pokémon Go! dio a conocer una gran noticia para los usuarios que no lograron capturar a Lugia.



El legendario pokémon estará nuevamente disponible para los Raid Battles.



Pero solo podrás atraparlo a partir de este viernes 16 de marzo y hasta el 2 de abril.

La empresa creadora de Pokémon Go!, Niantic, conoce que muchos de sus usuarios no pudieron atrapar a Lugia cuando estuvo disponible.



La compañía ha decidido liberarlo de nuevo para que todos puedan completar su colección.



Esta criatura forma parte de las Batallas de Incursión, por lo que será necesario buscarlo en los gimnasios de la ciudad para poder capturarlo, y lo mejor de todo es que este nuevo Lugia viene con un extra poder, se trata de un movimiento llamado "ataque aéreo", el cual también estará disponible dentro de la aplicación.



Adicionalmente anunciaron que Lugia protagonizará la próxima película de Pokémon: la segunda en la nueva serie de la película, que comenzó en 2017, así que ahora más que nunca todos a capturarlo.

Lea además: Google prueba taxis voladores