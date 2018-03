VIDEO: A patadas, mordidas y cachetadas niñera maltrataba gemelos en México

Ciudad de México, México

A través de unas cámaras ocultas padres en Tlaxcala, México, descubrieron que la niñera de sus gemelos los golpeaba brutalmente dándoles patadas en la espalda, golpes en la cabeza, mordidas y hasta cachetadas.



En las tomas, proporcionadas por los padres al diario Sol de México, se observa como Elisa, nombre de la agresora, golpea sin piedad a la niña que cae contra el piso para posteriormente seguir propinándoles patadas en la espalda.



Los papás se percataron del abuso luego que el niño presentara un fuerte golpe en la cabeza, mientras que la niña por las noches se despertaba llorando y gritando “no me pegues”, “no me pegues”, relató entre lágrimas la madre de los infantes.



En uno de los videos, Elisa trata de dormir a los pequeños golpeándolos en la cabeza, mientras estos no pueden hacer nada para defenderse.



La mujer llevaba cuidando a los niños más de un año y los padres aseguraron conocerla desde hace una década.



Ante los hechos, los progenitores presentaron una denuncia ante la Procuraduría del Estado de Tlaxcala, mostrando los video como prueba, pero las autoridades no procederán en contra de la agresora por considerar el delito como menor; o en su caso, si los niños presentarán heridas de gravedad.



Por su parte la acusada se dio a la fuga y no se sabe de su paradero. La familia de teme por sus vidas y han hecho responsables a la mujer de cualquier eventualidad que ponga en riesgo su integridad física.