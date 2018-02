La mujer velluda que decidió enfrentar las burlas

Miami, Estados Unidos

Una mujer de 33 años de edad se hizo viral en las redes sociales luego de mostrarle al mundo uno de los problemas que la hicieron pasar vergüenza durante casi toda su juventud.

La fémina, identificada como Leah Jorgensen, padece el síndrome de ovario poliquístico, un extraño desorden hormonal que hace que tenga excesos de vellos en todo su cuerpo.

Para evitar burla, Jorgensen determinaba depilarse a diario, sin embargo, ahora se siente orgullosa de su problema y los muestra al mundo.

"Nunca he visto una mujer como yo. Estaba tan avergonzaba que no quería hablar de mi condición. Mi forma de hacerle frente a toda la vergüenza que sentía era esconderme. Por un largo tiempo, mi meta a diario era que el día pasara sin que nadie notara lo peluda que era", le dijo la dama al diario británico Daily Mail.

No obstante, su vida cambió en diciembre de 2015, cuando fue atropellada por un auto mientras cruzaba una calle. En ese momento, los paramédicos le cortaron su vestimenta en el hospital, fue la primera vez que alguien vio todos los pelos en el cuerpo.

"En ese momento me di cuenta que a nadie le importaba cómo me veía yo, ellos solo me veían como una persona. Y ese episodio me sirvió para aceptarme", recordó.

Leah dijo que enamorarse de un hombre, a quien no le importaba su situación, también aportó para que decidiera mostrarle al mundo su condición.

