Trump bromea sobre su calvicie

NATIONAL HARBOR, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un inusual comentario sobre su cabellera el viernes, admitiendo en broma que sufre de calvicie.



"Intento como el infierno esconder esa calvicie, trabajo duro", dijo Trump durante un discurso ante una organización conservadora en las afueras de Washington.



"No se ve mal, nos vamos arreglando", agregó, en una inusual muestra de humor autocrítico.



El peinado de Trump ha sido durante mucho tiempo objeto de comentarios por su elaborado jopo, pero también por sus matices cambiantes, a veces tirando hacia el naranja.



Trump ha asegurado varias veces que no lleva peluca, pero sí ha admitido usar laca.



Según peluqueros entrevistados por AFP, el presidente esconde su calvicie gracias a un ingenioso montaje de mechones rizados, fijados por un producto especial.



En su libro "Fire and Fury" sobre la Casa Blanca, Michael Wolff cuenta que Ivanka Trump, la hija del presidente, describe en detalle a sus familiares este elaborado peinado, que su padre obtuvo luego de una intervención quirúrgica para reducir su calvicie.



"Su coronilla está completamente calva, una isla que quedó después de una cirugía de reducción de cuero cabelludo y que está rodeada de un círculo de cabellos de la parte frontal y de los costados. Los cabellos se dirigen desde todos lados de una forma que les permite converger en el centro. Luego se peina hacia atrás y afianza el peinado usando un aerosol fijador", según cuenta Wolff.