Los mejores chistes de esta semana

Catrachistes

Tegucigalpa, Honduras

Un Agente Fiscal visita una finca de Olancho para una investigación que fue encomendada por el Fiscal General del Ministerio Público y habla con su dueño, un señor ya entrado en años. Le dice al dueño que desea inspeccionar su finca.

El anciano le dice que lo haga, pero que por favor no pase por el terreno cercado.

El Agente Fiscal del MP, demostrando su autoridad como digno funcionario, le dice:

Mira viejo, yo tengo la máxima autoridad del gobierno que cabalmente represento, y esta “placa”’ que vos ves aquí me califica para ir ¡donde me dé la gana!, meterme en cualquier propiedad que ¡me dé la gana!, sea esta de quien sea, ¡sin preguntas!, y tampoco debo dar respuestas.

¿Me has entendido? ¿O es que no me he sabido explicar?

El viejo simplemente se encogió de hombros y siguió con sus quehaceres.

Pasado un rato, el ganadero escucha unos gritos y logra ver al Fiscal del MP corriendo por su vida, seguido muy de cerca por un toro semental.

El toro va ganándole terreno y el tipo, aterrado, pide ayuda a todo pulmón.

El viejo de inmediato deja todo lo que estaba haciendo y va hasta la cerca, gritándole a su vez:

-¡La placa, cerote!... Enseñale la placaaa!

Un ladrón estaba robando una casa, de pronto llegan los dueños, entonces el ladrón dice:

-Como me vieron, tengo que matarlos. Pero antes quiero saber sus nombres. Y le pregunta a la mujer:

-¿Cuál es tu nombre?

-Cecilia.

-A ti no te puedo matar porque mi mamá se llama así. ¿Y tú como te llamas?

-Pedro, pero mis amigos me dicen Cecilia.

Tres borrachos llegan corriendo a la estación de tren porque el tren ya sale. El jefe de estación les dice:

-Vengan, corran, que el tren está saliendo.

El jefe de estación solo puede ayudar a dos a que suban al tren en marcha, y le dice al otro:

-Siento mucho no haber podido ayudarlo a usted también a subir.

A lo que el borracho le contesta:

-Más van a sentirlo ellos, que han venido a despedirme.

Entra una niña en una farmacia y dice:

-Me puede dar un preservativo.

Y dice el farmacéutico:

-Bueno, supongo, ¿pero será para tus padres no?

Y dice la niña:

-No, es para mí, es que tengo tres muñecas y ya no quiero tener más.

Un niño estaba llorando.

-¿Por qué lloras?

- Porque se cayó esta señora gorda.

-¿Y te duele que se haya caído?

-¡Cómo no me va a doler, si se ha caído encima de mí!

Un señor en un camión va diciendo: Me llamo Ramón, tengo un camión y vengo de Castellón. Se encuentra por la carretera a una joven haciendo autostop y para el camión. Al cabo de un rato le dice: Me llamo Ramón, tengo un camión y vengo de Castellón. Y la chica se harta y le contesta: Soy Pascual, soy transexual y vengo del carnaval.

Los colmos



¿Cuál es el colmo de un astronauta?

-Que su esposa sea una lunática.

¿Cuál es el colmo de un tuerto?

-Llamarse Casimiro.

¿Cuál es el colmo de un astronauta?

-Estar cerca de las estrellas y no poderles pedir un autógrafo...

¿Cuál es el colmo más pequeño?

-El colmillo...

¿Cuál es el colmo de los colmos?

-Que un mudo le diga a un sordo que un ciego le está espiando.

-¿Cuál es el colmo de un constructor?

-Llamarse Armando Paredes Icaza.

-¿Cuál es el colmo de un bombero?

-Tener una esposa ardiente.

-¿Cuál es el colmo de ser vago?

-Levantarse dos horas antes para estar más tiempo sin hacer nada.

-¿Cuál es el colmo de un jardinero?

-Que su novia se llame Rosa y lo deje plantado.

-¿Cuál es el colmo de un meteorólogo?

-No tener tiempo para nada.