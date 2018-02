Murió Capitán, el perro que vivió junto a la tumba de su dueño por más de 10 años

Córdoba, Argentina

La increíble fidelidad de un perro con su amo que emocionó a todos llegó a su fin.

Capitán el perro que por más de 10 años visitó a diario la tumba de su amo murió este martes.

Estaba enfermo y fue hallado muerto en uno de los baños del cementerio. Tenía alrededor de 16 años y hace algún tiempo le habían detectado una insuficiencia renal.

Por su avanzada edad y la enfermedad, el perro caminaba con dificultad y había perdido parte de su visión. Sin embargo, esto no le impedía seguir al lado de la tumba de quien fue su dueño hasta el final.



"Capitán" nunca dejó de visitar a su amo, un hombre identificado como Miguel Guzmán, quien murió en marzo de 2006. El animal encontró la tumba un año después y nunca más se despegó de su dueño.

La familia lo había dado por perdido, pero meses después, en una visita al cementerio, lo encontraron instalado al lado de los restos de su amo.



Desde 2007, el can -casi de forma sagrada- a las 6 de la tarde se acostaba en la tumba de su dueño.



Nadie se explica cómo, si el hombre murió en el hospital de Carlos Paz y su cuerpo fue trasladado desde allí a una casa velatoria, muy lejos de su vivienda, el perro supo dónde descansaban los restos de su dueño.



Según el relato de la familia en aquel entonces, ni ese día ni ningún otro el perro los siguió hasta el cementerio.



"El perro apareció acá solo y dio vueltas por todo el cementerio, hasta que llegó también solo a la tumba de su dueño. No lo llevó nadie hasta ahí. Y eso no es todo: cada día, a las seis de la tarde, se acostaba frente a esa tumba", relató Baccega.

Los pobladores de Córdoba le dedicaron este día ¡un descanse en paz, Capitán!