Mujer se gana $560 millones en la lotería, pero no puede cobrarlo por su nombre

New Hampshire, Estados Unidos

Una mujer que se ganó el premio mayor de la lotería de Estados Unidos está metida en tremendo dilema.



Se trata de la séptima ganadora del acumulado de la lotería, que asciende a 560 millones de dólares, pero el problema es que no puede cobrar el premio.



La mujer que usa el seudónimo de Hanna Dow se rehúsa a revelar su verdadero nombre e identidad y por eso no le pueden dar el premio.



La nueva millonaria incluso a acudido ante abogados para poder cobrar sin dar su nombre, pero las autoridades no le permitirán ver ni un solo centavo si no dice su nombre.



Tras la noticia han surgido todo tipo de sugerencias para la nueva millonaria, una de ellas que se cambie el nombre y pueda cobrar.



Otras se ofrecen a cambiarse el nombre y cobrar por ella a cambio de que les de un millón de dólares.



Hasta el momento, la ganadora sigue sin poder disfrutar de su premio.

