Mujer pasará una semana presa por bautizar a su hija  

Carolina del Norte, Estados Unidos

Una semana en la cárcel deberá pasar una mujer por bautizar a su hija, ya que lo hizo pese a que la Justicia le había advertido que no podría realizar el rito sin la autorización del padre de la menor.



El caso ocurrió en Carolina del Norte, Estados Unidos.



El padre de la menor, Paul Schaaf, fue quien puso la denuncia contra su exmujer cuando vio las fotos del bautizo publicadas en Facebook.



Durante el litigio judicial por la tenencia de la menor, un tribunal señaló que la madre debía contar con la venia del padre para todas las decisiones sobre su hija, incluido su formación religiosa.



"Tengo miedo. Pasaré esto y espero salir como una mejor persona", declaró la madre desde prisión a la cadena WSOC.



En tanto, su abogado subrayó que la condena no es por el bautismo en sí, sino por ignorar la decisión del juez.



Según el juzgado, la madre demostró una conducta "errática y extravagante" durante su relación con el padre y, luego del nacimiento de la hija, tuvo "malas decisiones y poca disposición para colaborar".



"Me arrepiento de que el padre no haya participado del bautismo, pero no me arrepiento de criarla en la fe católica, que es lo que ambos queríamos", agregó la madre, que logró rebajar la condena inicial de 10 días.

