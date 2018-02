Anciano impide un concierto de rock callejero amenazando con un machete

Morelos, México

Un anciano, de unos 85 años de edad, evitó que un grupo de jóvenes realizara un concierto de rock callejero en la plaza pública del pueblo de Tejalpa, en Morelos, México.

"Váyanse porque yo sí soy cabrón", les gritó el señor a los cantantes callejeros mientras los amenazaba con un filoso machete, a la vista y paciencia de varias personas en el lugar.

Los jóvenes al ver la rabieta del adulto mayor, comenzaron a desmantelar el escenario para salir de la zona, mientras el abuelo continuaba con sus insultos por el tipo de música que cantaban.

"¡A chingar a su madre, bola de guangos! Yo soy ranchero, pobre y humilde. Esta música es pendeja, yo agarro, voy a Garibaldi, me llevo 50 mil pesos, me los gasto. Hasta las 6 de la mañana con pura botella y mariachi, no chingaderas", expresó.

La acción fue captada en video por uno de los testigos, quienes posteriormente lo publicó en las redes sociales, donde surgió una lluvia de críticas, respetuosas, contra el señor.

