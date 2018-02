Empresa presiona a vigilantes, que le dijo adiós a una universitaria, para que renuncie

Managua, Nicaragua

El vigilante nicaragüense Pedro Mena, quien se hizo viral tras ser humillado por una joven universitaria en un restaurante de comida rápida, denunció presiones por parte de su empleador, para que renuncie.

"Hoy me dispuse a ir a mi trabajo como todos los días y yendo en camino recibí una llamada de mi jefe. Me dijo que no vaya al objetivo (al restaurante) donde estaba ubicado, sino que fuera a la central", dijo Mena.

Sin embargo, reveló que al llegar a su centro laboral, le informaron que ya no iba a estar asignado en el sector y que ahora tenía que movilizarse a varios lugares donde la empresa brinda seguridad.

El entrevistado señaló que la nueva decisión le afecta económicamente, además de que se le es imposible movilizarse desde su casa a otro lugar, por lo que considera la acción como una medida de presión para que renuncie.

"Esta es una forma de presión, para que yo, voluntariamente, renuncie. Parece que la empresa no estuviera conforme con mi presencia”, relató el ciudadano nicaragüense.

En consecuencia, Pedro Mena solicitó a las personas de buen corazón que le ayuden a buscar empleo, ya que se siente amenazado por la institución donde labora.

El señor se hizo viral en las redes sociales luego de que una joven universitaria lo humillara porque le dijo “adiós”, mientras esta salía de un restaurante de comida rápida en Managua, Nicaragua.

