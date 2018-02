Mujer denigra a un guardia de seguridad por decirle "adiós" de forma inadecuada

Tegucigalpa, Honduras

Un video de una joven mujer, en el que amenaza con solicitar el despido de un guardia de seguridad en Nicaragua, se ha vuelto viral en las redes sociales. La imágenes han circulado luego de que esta lo publicara en su perfil de Facebook.



En este video se puede ver como la molesta señorita, humilla de la peor forma a un guardia de seguridad, en un local de comida rápida, solo por decirle "adiós".

La dama ha sido identificada con el supuesto nombre de Valeria Moraga y es estudiante de la carrera de Psicología. Según ella, "el guardia solo esta ahí para cuidar y ver que no roben los carros".

"Usted no me puede decir adiós porque yo no lo conozco", fueron las palabras con las que se expresó, la joven estudiante.

Uno de los empleados de esta franquicia, intenta explicarle a la muchacha, las políticas de la empresa en las que les exigen tener cortesía con los clientes.

No obstante, la mujer responde "no hay ninguna norma, ninguna política, en donde diga que hasta los CPF (guardia de seguridad) deben de saludar".



Por lo que, un molesto cliente al ver la situación, decidió subir un video en el que aparece el guardia expresándose acerca del suceso.

Cabe mencionar que el guardia de seguridad fue identificado como Pedro Javier.



"Un simple adiós se le puede decir a cualquiera, no es una ofensa", dijo en su defensa Pedro Javier, guardia en turno del restaurante.