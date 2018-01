Catrachistes

Redacción

Están tres amigos aburridos hablando y uno dice:

-Yo tengo un gato que dice miau. Y otro dice:

-Yo tengo un perro que dice guau. Y otro dice:

-Y yo tengo un tarro que dice azúcar...

Llega un nuevo profesor al colegio y se presenta:

-Buenos días, mi nombre es Largo.

Dice un niño:

-No importa, tenemos tiempo.

-Hola Linda

-¿A quién le dices linda?

-Amor, ella se llama así

-Me importa un carajo, llámala por el apellido.

El doctor a un paciente:

-El dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad.

-No, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele.

-Llamada de teléfono de madrugada:

-¡Hola cariño! Sé que es tarde, pero quiero que me perdones por favor, no lo volveré a hacer. ¡Quiero estar contigo de nuevo!

-Campeón, ella está durmiendo, pero no te preocupes que cuando despierte ¡le digo que llamaste!

-¿Por qué Messi no bautiza a su hijo?

-Porque no quiere que sea cristiano.

-Papá, papá, ayer salí con mi nuevo novio mecánico y me dijo algo que no he entendido. Me dijo que tengo un lindo chasis y dos bellos amortiguadores, aparte de dos fabulosos paragolpes.

El padre le contesta :

-Dile a tu novio que si abre el capó y mide el aceite del motor le rompo el tubo de escape...

Iban una vez en el desierto dos árabes con sed que trataban de llegar al aeropuerto, de pronto llega un árabe rico montado sobre su camello. Al verlo los dos señores le dijeron al árabe rico:

-Señor, por favor, ¿nos puede prestar su camello para llegar al aeropuerto?

-Claro que sí-, les respondió.

Los dos hombres subieron al camello, pero el animal no avanzaba y le preguntaron al dueño:

-Oiga, cómo avanza

-Nada más díganle “uff”. -“Uff”, dijeron entonces, pero el camello avanzó sólo un paso, entonces volvieron a preguntar.

-¿Y para que vaya más rapido?

-Nada más hágale “uff, uff, uff”, les contestó. Iban los dos árabes uff, uff, uff... hasta que se topan con un precipicio y detienen el camello a un paso de caer. Aliviados por lo cerca que estuvieron, exclaman ambos ¡uff!

Un amigo le pregunta al otro:

-Oye, pero, ¿por qué golpeas a ese maniquí?

-Es que no me gusta la gente falsa.

En clase, le preguntan a Jaimito:

-¡A ver Jaimito! ¿De qué signo es tu madre?

-Pues debe ser de exclamación porque se pasa todo el día gritándome...

Le pregunta un niño a un hombre:

-Señor, ¿usted es bizco?

-No, es que tengo un ojo tan bonito que el otro se queda mirándolo.