El extraño estirón de un astronauta japonés  

Tokio, Japón

Un astronauta japonés, que vive en la Estación Espacial Internacional (ISS) desde mediados de diciembre, anunció haber crecido nueve centímetros en el espacio, antes de darse cuenta de su error este miércoles.



"Hemos medido mi estatura y, guau, ¡he crecido nueve centímetros!", tuiteó Norishige Kanai el lunes. "He crecido como una planta en apenas tres semanas", dijo, añadiendo que no había conocido tal cambio desde el instituto.



"Temo no poder encajar en el asiento de [la nave] Soyuz en el momento del regreso", escribió, suscitando decenas de miles de reacciones en las redes sociales.



"¿Alguien puede llevarme al espacio? Quiero crecer", escribió el usuario @KakeruTokyo en Twitter.



"Señor Kanai, le envidio. Me pregunto si yo hubiera tenido una vida distinta si midiera 10 centímetros más", tuiteó otro internauta.



Con su 1,80 m de estatura, Norishige Kanai ya es mucho más alto que el hombre japonés medio, que mide 1,71 m, según las últimas estadísticas oficiales.



En las largas estancias en el espacio, el cuerpo se alarga debido a la ausencia de gravedad, pero recupera rápidamente su estatura inicial al regresar a la Tierra.



Pero en este caso Kanai sobrestimó bastante su crecimiento. Después de que un colega ruso emitiera dudas sobre su espectacular estirón, el astronauta japonés se dio cuenta de que se había equivocado y sólo había crecido dos centímetros.



En Twitter, pidió perdón por esas "fake news" (falsas informaciones). "Me siento aliviado, podré entrar en la nave Soyuz", añadió.

