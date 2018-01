India: Un hombre es secuestrado y obligado a casarse con una desconocida

Nueva Delhi, India

Un joven ingeniero hindú, fue secuestrado y obligado a casarse con una mujer que jamás había visto en su vida, según publicó la noche de este viernes Gulf News, en su portal web.

El video de la boda forzosa, fue subido a YouTube y en este se puede apreciar al hombre llorando, mientras era obligado con armas apuntando a su cabeza, para que contraiga matrimonio.

De acuerdo a las informaciones, Vinod Kumar asistió a la boda de uno de sus amigos, no obstante, una familia lo sacó de la ceremonia, lo llevó a una casa y lo obligó a que se casara con una mujer que nunca había visto.

"Me secuestraron, me trasladaron a una vivienda y me obligaron a ponerle bermellón en el pelo a una joven. Nunca la había visto antes y no sé quién es", detalló la víctima al medio antes mencionado.

En el video subido a las redes sociales, se llorar a Kumar y negarse a realizar el ritual de boda, por lo que varias mujeres le gritan: "¡Cállate, solo te estamos casando, no te estamos colgando! ¿Por qué lloras?".

Tras conocerse el hecho, la Policía inició las investigaciones para determinar cómo se desarrollaron los hechos. "Le pedimos a un oficial que investigue y actúe contra los culpables", declaró el superintendente de la Policía de Patna, Manu Maharaj.

