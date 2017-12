Los mejores chistes del finde

Llegó la hora de divertirse con los chistes más esperados de la semana.

Frutas

- ¿Cuál es la fruta más divertida?

- La naranja ja ja ja ja

Marcas

- ¿Qué coche usa Papá Noel?

- Un renol.

Hermanas

- ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela?

- Somos iguanitas

¡Qué súper!

- ¿Dónde cuelga Superman su supercapa?

- En superchero.

Complejo

- Se abre el telón y aparecen un Power Point y un Excel llamando al telefonillo. ¿Cómo se llama la película?

- ¿Está el Word? (En referencia a la pronunciación de la película Star Wars).

Mal entendido

- Buenos días. Busco trabajo.

- ¿Le interesa de jardinero?

- ¿Dejar dinero? ¡Si lo que busco es trabajo!

¡De pelos!

- Mamá, en el colegio me llaman peludo.

- ¡Ricardo, el perro habla!

Indicaciones

- Abuelo, ¿por qué estás delante del ordenador con los ojos cerrados?

- Es que Windows me ha dicho que cierre las pestañas.

Ego

- Papá, ¿qué se siente al tener un hijo tan guapo?

- No lo sé, pregúntale atu abuelo.

Padecimiento

Entra un hombre con mucho pelo en una consulta del médico y pregunta:

- Doctor, ¿qué padezco?

- Padece uzté un ocito.

Refrán

- ¿Me puede ayudar, por favor? Mi hija se ha perdido.

- ¿Cómo se llama su hija?

- Esperanza

- Imposible. La esperanza es lo último que se pierde.

¿Cómo?

- ¡Me acaba de picar una serpiente!

- ¿Cobra?

- ¡No, idiota, lo ha hecho gratis!

Cerdos

- Mamá, en el colegio me llaman gorda.

- ¿Y tú te has quejado ante la profesora?

- No.

- Pues no dejes para marrana lo que puedas hacer oink.

Salvados

Le dice una mujer a su marido:

- Si un león me atacara a mí y a mi madre, ¿a quién salvarías primero?

- Pues, ¡al león!

Inicio

- Buenas, le llamamos por una encuesta. ¿Su nombre?

- Adán.

- ¿Y el de su mujer?

- Eva.

- Increíble, ¿la serpiente vive allí también?

- Sí, un momento. ¡¡SUEGRAA!! La buscan...

Olfato

- Doctor, doctor...me tiro pedos sin olor.

- A ver, tírese uno.

- Pffff...a usted tenemos que operarlo.

- ¿De la barriga?

- No, ¡de la nariz!

Estufa

-¿Cuánto cuesta esta estufa?

-5,000 lempiras.

-Pero, oiga, esto es una estafa.

-No señor, es una estufa.

Champú

¡Ya sé porqué estoy engordando, es el champú!

- ¿Estás seguro?

- Sí, hoy leí la etiqueta y dice “para dar cuerpo y volumen”.