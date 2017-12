Llegan los más graciosos chistes de la semana

Catrachistes

En una entrevista de trabajo:

- ¿Nivel de inglés?

- Alto

- Bien. Traduzca “fiesta”.

- Party

- Perfecto. Úselo en una frase.

- Ayer me party la cara con la bicicleta.

- Contratado.

Le dice una mujer a su marido:

- Si un león me atacara a mí y a mi madre, ¿a quién salvarías primero?

- Pues, ¡al león!

- ¡Ya sé porqué estoy engordando, es el champú!

- ¿Estás seguro?

- Sí, tío, hoy he leído la etiqueta y dice “para dar cuerpo y volumen”. Desde hoy empiezo a bañarme con jabón de lavar platos.

-¿Qué dices?.

- Está claro, ahí pone que “disuelve la grasa, hasta la más difícil”...

En Japón hicieron una máquina que atrapaba ladrones. Entonces la estrenaron y en menos de 15 minutos atrapó 20 ladrones.

Luego la llevaron a Alemania, y en menos de 10 minutos atrapó a 15 ladrones.

Y por ultimo la trajeron a Honduras para perseguir a los políticos corruptos y en menos de cinco minutos se robaron la máquina.

Van dos cieguitos por la calle pasando calor y dicen:

- ¡Ojalá lloviera!

- ¡Ojalá yo también!

Entra una señora en la carnicería y dice:

- Deme esa cabeza de cerdo de allí.

Y contesta el carnicero:

- Perdone señora, pero eso es un espejo.

Le dice una madre a su hijo:

- ¡Me ha dicho un pajarito que te drogas!

- ¡La que se droga es tu mamá que habla con pajaritos!

Un profesor le dice a sus alumnos:

- Los hombres inteligentes siempre dudan, solo los tontos creen que lo saben todo.

- ¿Está usted seguro profesor?

- ¡Seguro del todo!

Marcelo estaba trabajando, cuando su jefe va y le pregunta:

- ¿Oiga, no piensa ir al velatorio de su suegra?

Y él le contesta:

- No jefe, primero el trabajo y después la diversión.

- Mamá, tengo dos noticias, una buena y una mala

- Primero la buena, hija

- Pasé una prueba

- Muy bien, ¿y la mala?

- Que era un test de embarazo...

Hola, ¿cómo te llamas?

- No soy el ayer ni soy el mañana

- ¿De qué hablas?

- ¡Me llamo Eloy!

- Mami, ¿a que no adivinas dónde estoy?

- Hijo, ahora no puedo hablar, llámame luego.

- No puedo, solo tengo derecho a una llamada...

- Mamá, aún no sé qué estudiar.

- ¿Qué te gusta?

- Dormir…

Un niño va al estadio con su padre cuando de repente se produce un tumulto en la grada.

- Papá, ¿por qué le pegan a ese hombre?, pregunta el chico.

- Porque le ha tirado una piedra al árbitro, hijo.

- ¡Pero si no le ha dado!

- Pues por eso, hijo, por eso.



Un empedernido aficionado del Barça está moribundo. Ya ha recibido la extremaunción, cuando reúne a su familia.

- Mi última voluntad - anuncia - es que me deis de baja como socio del Barça y me hagáis socio del Real Madrid.

- ¿Pero cómo, si tu vida ha sido el Barça?

- Precisamente. Mejor que se muera un socio del Madrid que uno del Barça.



Esto es el partido final de la copa y un hooligan se queda muy extrañado al ver un asiento vacío, así que le pregunta al tipo de al lado:

- Oiga, ¿usted sabe qué pasa con ese asiento?

- Sí, es que pertenecía a mi esposa, pero murió.

- Ah... lo lamento, pero dígame, si no es indiscreción, ¿cómo es que nadie le ha pedido el billete para ver la final?

- No sé, no lo entiendo, todos querían ir al funeral.



Van dos en un coche, uno es del Real Madrid y el otro del Barça

¿Quién lleva el coche?

El del Barça, porque el del Madrid va con seis copas de más.