Expresidente Ricardo Maduro: No aspiro a la reelección

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente Ricardo Maduro reiteró que no aspira a la reelección en una próxima contienda electoral, enfriando el ambiente que se había desatado en ciertos sectores políticos que lo habían mencionado como un probable aspirante presidencial para las elecciones del 2021.



Maduro, presidente de Honduras en el período 2002-2006, ha sido señalado en los últimos días que podría volver a ser la figura en el Partido Nacional para que conduzca a dicha agrupación en los próximos comicios, debido a que su legado de estabilidad y combate a grupos criminales es bien apreciado por buena parte de la población.



“No he cambiado mi posición, no aspiro a la reelección por razones de familia”, señaló el expresidente Maduro cuando se le consultó sobre lo que se habla en las redes sociales, así como lo han señalado algunas figuras abiertamente en los medios de comunicación.



La reacción del exmandatario nacionalista se hizo luego de días de insistentes señalamientos que podría encabezar un movimiento al interior del Partido Nacional que permita ganar las elecciones primarias.



Y específicamente tras conocerse que en el partido Libertad y Refundación (Libre), el expresidente Manuel Zelaya es señalado como el más probable candidato presidencial de dicha agrupación izquierdista.



“Vuelvo y repito, no busco una reelección, así que voy a enfriar un poco ese calentamiento que he estado observando en los medios y me alegro poder aclararlo”, insistió el exgobernante.



Reelección debe regularse

Maduro si dijo estar a favor de regular la reelección, la cual debe ser por un solo período, aunque señaló que debe discutirse ampliamente si debe ser continúa o alterna.



“Si estoy totalmente de acuerdo que debe regularse la reelección para una sola vez adicional o sea el período inicial más uno”, quedando pendiente si la misma debe ser seguida o alterna.



Indicó que algunos piensan que si es continúa el mandatario de turno puede incidir en su reelección, mientras que los que están a favor sostienen que si el mandatario vigente está haciendo buenas obras, el mismo debe continuar.



En ese sentido dijo que los sectores deben discutirlo ampliamente y tomar una decisión al respecto.



Fortalecer credibilidad

El exgobernante hondureño dijo favorecer el actual diálogo político que se impulsa en el país, destacando que el mismo debe ser para recuperar y fortalecer la credibilidad en las instituciones, partidos y los líderes políticos.



Indicó que actualmente lo que está sufriendo más es la credibilidad de las instituciones, partidos y líderes, por ello hay que recobrarla.



“La democracia requiere de participación para poder mantenerse con vida y vigente, es un sistema de gobierno difícil porque hay que estar construyendo constantemente consensos, pero es lo mejor por las libertades que nos brinda”, indicó.



Agregó que en el diálogo deben participar todos los partidos y la sociedad civil.



Señaló que le preocupa que algunos sectores o votantes no se sientan representados por los partidos y sus líderes, lo que conduce a que se distancien de los mismos y lleguen a pensar que cualquier cosa es mejor “y eso de que cualquier cosa es mejor a veces nos puede llevar al barranco”, concluyó el expresidente Maduro.