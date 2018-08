PANDORA. Tan bonita que estuvo la instalación del mentado diálogo, el discurso de Igor, sus invitados especialísimos, los mediadores importados de Marte, la Fulton, el embajador de la madre patria, en fin, para que al ratito viniera Pandora y se paseara en la olla de leche. ¿Qué será más noticia, Igor o Pandora?



PLATOS. Ajá, y supongamos que al final resulta cierto que algunos diputados colorados y azulejos son cómplices del desvío de fondos de la SAG para campañas políticas, qué culpa tendrá la sede del CCEPL y la de El Obelisco, si una y otra son más viejas que el tufo. ¿Por qué el partido, como institución, tiene que pagar los platos rotos?



FIRMA. El señor de la televisión manda a decir que él todavía no ha firmado y que no piensa estampar su bancaria hasta que el patepluma arribe al hemiciclo con el decreto vinculante, que ayer llamó para ver si ya había llegado, pero le dijeron que todavía venía por Pito Solo. Será...



MILLÓN. Pues, hombre, Hilario, todos los caminos indican que los dos partidos jurásicos tienen los días contados y que en las próximas elecciones pasarán a “mejor vida” y que los enterrarán juntos en la misma tumba. La pregunta del millón es: ¿Quién será el relevo? Ajá, ¿y si la medicina, como en Venezuela y en otros países, sale “pior” que la enfermedad?



CLAVEL. Y adivinen quién es el más feliz por todo ese desparpajo de Pandora. Con razón no hay día del mundo que no le vuele candela al “bipartidismo”, aunque él haya sido diputado, ministro y presidente por uno de los partidos jurásicos. Y, como ni la “maxi” ni los ufecic ni el MP ni el dúo del CNA lo tocan ni con el pétalo de un clavel... Congratulations...



RABIA. Feliz LZ porque la ATIC le cayó al Central Ejecutivo. “Da rabia la manera en que se han manejado los recursos del partido”, dijo. LZ manda a decir que los liberales se pueden reunir donde sea, y que no importa si se quedan sin sede, y le dio la bienvenida a la ATIC.



AMIGOS. Los del grupo de los 13 le mandan a decir a LZ que ojalá diga lo mismo cuando los Ufecic y los maxis saquen a bailar a sus amigos ahora que la ATIC secuestró cajas de documentos desde la campaña de 2013. Algunos mejor están calladitos, calladitos...



HAMBRE. Le llevan hambre al muchachito de la Humuya porque en la pandora de ayer le aseguraron 12 propiedades. El segundo premiado es “Fito” Irías. Le aseguraron cuentas por 6.1 millones, seguido de Elden Vásquez, con 4.1 millones. Y al viudo alegre le aseguraron una propiedad.



LOGRO. La Nueva Ruta anda picada, porque el primer logro del tal diálogo es el reconocimiento del partido de SN, y anuncia que hoy presentará recurso de amparo en los recintos de la diosa Temis. EAL culpa al PN, al PL y a la CI.