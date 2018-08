Luis Zelaya sobre aseguramiento en el CCEPL: "No vamos a apañar ningún acto de corrupción"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El titular del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Luis Zelaya, afirmó que "no tienen nada que ocultar", tras el aseguramiento realizado este martes, de manera sorpresiva, por miembros de la Agencia Técnica de Invesitagción Criminal (Atic) en la sede del instituto político.

"El Ministerio Público está cumpliendo con una orden de aseguramiento de bienes y vamos a colaborar con la ley. Nos sorprende que se diera hoy con el inicio del diálogo. Están abiertas las puertas, mi oficina y todo, nosotros vamos a cumplir con la ley, reconocemos que no tenemos absolutamente nada que ocultar, este aseguramiento de bienes tiene que ver únicamente con el caso Pandora", manifestó.

El exaspirante presidencial, en la contienda electoral de 2017, también expresó "Yo estoy aquí, no me cubro la cara, no me pongo una gorra, estoy de frente defendiendo al Partido Liberal, pero obviamente no depende de mi persona, no vamos a apañar ningún acto de corrupción que se haya cometido en nombre del Partido".

Al ser consultado sobre las acciones precisamente el mismo día del inicio del diálogo político en Honduras, dijo "espero que no se vea como un distractor el diálogo y que la noticia mañana sea el aseguramiento de las sedes políticas".

Además, agregó que "a quienes queremos al Partido nos duele, nos frustra, nos da rabia la manera en que se han manejado los recursos, pero la lucha contra la corrupción e impunidad debe darse. El país no puede permitir seguir apañando nada".

“Como presidente del Partido Liberal voy a poner el pecho, claro que esto, frustra, indigna, da rabia, que quienes manejaron el Partido en el pasado lo hayan llevados a estos momentos difíciles, pero los vamos a enfrentar. El Partido Liberal es mucho más que la cede, o que cualquier cosa”, finalizó.