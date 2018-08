Centro turístico Little French Key, incendiado el domingo, operaba de manera ilegal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El centro turístico Little French Key operaba de manera ilegal, según un comunicado difundido el 20 de agosto por las autoridades del Instituto de Conservación Forestal (ICF).



“El ICF en ningún momento ha extendido permisos técnico-legales para la posesión de fauna silvestre en cautiverio, por ello dicho centro se encuentra operando de forma ilegal y no está autorizado para operar y exhibir animales silvestres”, establece el ICF.



Sin embargo, el Little French Key no era un negocio recién inaugurado ya que operaba en la zona turística desde tiempo atrás.



“Se han verificado los daños causados al medio ambiente, tal como la remoción del pasto marino, dragado, extracción de arena, destrucción de manglar, relleno en el mar, usurpación de territorio, enriquecimiento de playas y uso de arrecife fósil con material de construcción y decoración”.

Por su parte, la municipalidad de Roatán dio a conocer el pasado 15 de agosto que “en los archivos municipales constan una serie de denuncias en contra de Little French Key SA que datan desde el año 2010 y que fueron recibidas por administraciones municipales previas".



"La presente administración tomó la firme determinación de que se respetase la ley para salvaguardar y proteger los arrecifes”.



La operación ilegal de este centro turístico salió a la luz luego del pavoroso incendio registrado la mañana del domingo.