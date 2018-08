Deysi Ancheta lamenta que la fiscalía aún tenga engavetados los expedientes contra el gobierno de "Mel" Zelaya

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La exmagistrada del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Deysi Ancheta, lamentó este lunes que los expedientes que involucran al gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales aún esten engavetados.



"Ya todo lo que era de ese tiempo de gobierno (del Poder Ciudadano) está en el Ministerio Público, tengo entendido que algunos expedientes también están en la Corte Suprema de Justicia", reiteró Ancheta.



Asimismo, la abogada repitió, que el Pacto de Cartagena "no protegía ningún acto de corrupción", por lo que presionó al Ministerio Público y al Poder Judicial para actuar.



"Serán esos órganos jurisdiccionales que saben si le cumplen o no le cumple al país", expresó.



"Cómo es posible que expedientes que acaban de salir ya están judicializados y esos que tienen desde el 2009, 2010 y 2011 todavía no han sido judicializados", lamentó.



"Son muchísimos millones, si con solo el hecho de que en dos años consecutivos no se ordenara por parte del ejecutivo que se enviara al Congreso de la República la aprobación del presupuesto estatal, ya con eso hablamos de muchos millones", comentó.



A la exmagistrada se le consultó si "Mel" Zelaya tiene que ver en los expedientes que ella menciona, por lo que resposndió: "Claro, el mismo presidente Zelaya, si él era el que dirigía el Poder Ejecutivo y a cargo de él estaba la firma de todos los acuerdos y resoluciones que se emitían en casa de gobierno".



Además, señaló que Mel debió haber dado el ejemplo "para el combate a la corrupcion, sin embargo no fue así".