Ratifican prisión preventiva para Rosa Elena Bonilla de Lobo por caso "Caja chica de La Dama"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción denegó este lunes el cambio de medidas en el caso de ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo.



Los jueces ratificaron, una vez más, la medida de prisión preventiva impuesta hace seis meses por el Juzgado Anticorrupción.



En su resolución, los togados argumentaron que debido a la gravedad de los presuntos delitos cometidos por la ex primera dama y los otros dos coimputados, Manuel Mauricio Mora Padilla y Saúl Fernando Escobar, no se les puede otorgar medidas distintas a la prisión.



En ese sentido, los jueces del Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción denegaron la resolución en torno a la revisión de medidas solicitada por la defensa, porque el Ministerio Público (MP) logró comprobar que hubo influencia a testigos en el caso y además hay riesgo de fuga.

"No revocó las medidas porque podría entorpecer el proceso o influenciar la investigación. Se sigue manteniendo la prisión preventiva para la ex primera dama, en su grado de participación de inductora. Con la determinación estará en prisión y se defenderá desde ahí", manifestó Lucia Villars, portavoz de la Corte Suprema de Justicia.

Además, aclaró que el peligro de fuga existe porque el Ministerio Público alegó que las penas que los salpicados en el caso "Caja chica de La Dama" podrían enfrentar, serían altas.

"Rosa Elena podría enfrentar una pena de más de 46 años; Mauricio Mora y Saúl Escobar una pena que oscila entre los 34 y 36 años de reclusión", detalló Villars.

El 29 de agosto cumplirá seis meses en prisión en la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social (Pnfas).

Acusaciones

Bonilla Lobo permanece en prisión por el denominado caso "Caja chica de la dama". Según lo revelado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) ella desviaba fondos para uso propio a través de una red de blanqueo de capitales del dinero proveniente del Estado, destinado a obras sociales.

En el caso también resultó salpicado su cuñado Manuel Mauricio Mora Padilla, quien era director de la Unidad de Desarrollo Comunitario del Despacho de la Primera Dama durante la gestión de la sindicada. Además Saúl Fernando Escobar.

Origen de los fondos desviados

Bonilla de Lobo para el cumplimiento de sus funciones poseía una cuenta denominada Casa Presidencial/Despacho de la Primera Dama con número de cuenta: 0001-102-00050790 en un banco del sistema bancario nacional.



La cuenta tuvo ingresos hasta de 94,689,873.77 lempiras provenientes de fuentes como donaciones de la Embajada de la República de China (Taiwán), para proyectos sociales que debieron ser ejecutados por UDECO entre 2011-2014.



En fecha 22 de enero de 2014, Rosa Elena de Lobo abrió una cuenta personal en el mismo banco y depositó 12 millones de lempiras a través de un cheque proveniente de la cuenta oficial del Despacho de la Primera Dama.



