El trencito de la felicidad es el orgullo danlidense

Edras Torres

DANLÍ, EL PARAÍSO.- Los sonidos de una bocina modificada delatan el inicio del viaje que emprende un feroz transportador de sueños y aventuras. Sus mágicas aventuras tienen por escenario las calles planas de la ciudad de las colinas.



El deseo y las ganas de ofrecer un mejor futuro a su familia motivó a Marvin Torres, un danlidense, a soñar e imaginar la creación de un medio de transporte de 14 ruedas.



Su historia es similar a la de miles de hondureños que en algún momento dejaron el país para buscar mejores oportunidades.



El sueño americano fue un deseo que impulsó a Marvin a viajar hacia Estados Unidos. Sin embargo, sus aspiraciones se vieron frustradas por su retorno a Honduras hace algunos años.



Un día, mientras interactuaba en sus redes sociales, compartió una interesante historia sobre un tren que operaba en otro país, pero que encerraba su mismo anhelo de realizar una idea similar.



“Bien dicen que todo comienzo no es fácil y sí que lo es. Recuerdo que en mi red social compartí ese trabajo y a los pocos minutos ya había mensajes de apoyo de parte de algunos amigos”, recordó.



El entrevistado comentó que luego de reflexionar en ciertas opciones por fin se decidió y fue en ese instante donde inició la historia del novedoso viajero.





Nahúm Medina, el conductor del busito, se encarga de contagiar de alegría a los pequeñitos que se suben a la unidad.





Proyecto

El trencito de la felicidad y el trencito de Danlí, como le han bautizado los danlidenses, es una de las atracciones que en la actualidad enorgullece a sus habitantes.



Construido a base de barriles y equipado con tecnología, el armazón de metal recorre casi a diario las principales calles del pintoresco municipio.



“Recuerdo que tuve que vender una motocicleta y un hermano me apoyó con una cantidad considerable de dinero para que comenzara a trabajar. Inicié materializando mis ideas, viendo lo que podía o no hacer”, detalló el emprendedor.



Desde un inicio, el diseño del tren contemplaba la implementación de cinco vagones. A esto se suma la compra de un microbús, que es el que se encarga de halar los remolques.



Sin ver los famosos tutoriales en YouTube, y sin tener conocimiento técnico en soldadura, Torres se aventuró y con ayuda de un amigo dio inicio la construcción del famoso trencito.



El temor de saber si su creación iba a ser aceptada o no por los niños, jóvenes y adultos fue una experiencia difícil de describir a EL HERALDO.





El diseño del trencito fue construido por Marvin Torres. Desde un inicio el proyecto contemplaba la construcción de cinco vagones y un remolque por cada uno.





Torres contó que la idea inicial del proyecto era para que los niños disfrutaran de pequeños recorridos a cero costo. La precaria situación económica y el cierre definitivo de un negocio han sido parte de algunas etapas difíciles que tuvo que superar.



“En eso me dije, si estoy invirtiendo en este proyecto, ¿por qué no vivir de él? Y desde entonces cobro una pequeña contribución”, explicó.



Recorrido

El Parque Central, el Monumento a la Madre, la calle del canal y el parquecito de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio son parte de las rutas turísticas que realiza los jueves, viernes, sábados y domingos la unidad de 14 ruedas.



A bordo del trencito, las personas también disfrutan de fotografías históricas y culturales proyectadas a través de un televisor, además de música. Nahúm Medina, conductor del vehículo compuesto por varios vagones, dijo sentirse contento por ser parte de un sueño que inició desde cero.



“Hemos trabajado duro, pero contentos porque hemos visto los frutos. Hemos tenido algunas trabas, pero Marvin las ha podido sobrellevar”, manifestó Medina.