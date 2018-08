“Tomé la decisión de retirarme por completo de la política”

Fernando Maldonado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El exalcalde de Talanga, Neptaly Romero, vivió una verdadera pesadilla al permanecer tras las rejas por dos años y medio al ser enjuiciado por el delito de asociación ilícita que, de acuerdo con la justicia hondureña, no cometió.

Contactarlo fue toda una odisea, pues aún no cuenta con un teléfono celular. EL HERALDO viajó hasta Talanga para conocer sus impresiones, sin embargo, al llegar a la comunidad un familiar afirmó que él había salido de emergencia a la capital.

Tras dos horas de querer ubicarlo, y más de diez llamadas al teléfono de su esposa, finalmente se logró contactar a Neptaly Romero, el exalcalde que fue absuelto el lunes anterior del delito de asociación ilícita. Aquí el diálogo que sostuvo con EL HERALDO:

¿Cómo fueron sus primeras horas tras salir de la prisión?

La libertad se valora, solo cuando alguien la ha perdido puede saber cuánto vale, disfrutar de sentirse libre, de volver a su pueblo, de ver a su familia amigos, es algo que no tiene precio.

¿Qué aprendió estando tras las rejas?

Muchas enseñanzas, sabemos que existen las cárceles, pero nunca había estado un día preso y tampoco pensé visitarla, las cárceles dejan muchas enseñanzas, como valorar lo poco que se tiene, como la familia, que muchas veces la descuidamos por los afanes de la vida.

En las afueras de la alcaldía nadie se atreve a hablar del tema.

Lea además: Ciudad Mujer firma convenio que beneficiará a más de 100 mil hondureñas



¿Cómo recibió la acusación el día que fue capturado en su vivienda?

Fue muy duro, en ningún momento esperé que era sujeto de una investigación, mi vida ha sido tranquila, sirviéndole a mi población desde donde he podido. La sorpresa fue que un día llegaron los policías y militares a traerme como uno de los mayores delincuentes del país. Fue un momento difícil.

¿Recuerda su primera noche en prisión?

Pasé las noches en una celda, no sabía quiénes estaban allí, nos tocó pasar la noche en un banco de cemento, con tantas incertidumbres, quebrantado porque no hay hombre que no haya llorado en la cárcel.

El Ministerio Público anunció un recurso de casación por la determinación de los jueces.

Eso es oficio, la ley les obliga a realizar una casación en todos los casos. Es ilógico que otro funcionario que por un papel se quiera botar. Siempre supe desde el primer día que era inocente, pero pasa algo en la justicia que al mínimo indicio le dan prisión preventiva que dura dos años y seis meses, básicamente es una condena, no es fácil, yo perdí mi trabajo, dejé de ser alcalde, mi familia sufrió. Aquí en Honduras primero se es culpable para después declararlo inocente, y ahora estoy absuelto.

¿Y su primera noche libre?

La primera noche en mi casa fue extraño, porque uno se acostumbra a otro ambiente, pero feliz de estar con mi familia, mis hijas. Me dormí a la 1:00 de la mañana y a las 4:00 am ya estaba arriba.

¿Qué opina del recibimiento que tuvo?

De mi pueblo de Talanga se puede esperar todo lo bueno porque son personas de corazón grande, valen lo que pesan en oro, han sido solidarios desde el primer día, me apoyaron en recaudar fondos para el pago de mis abogados, gracias a Dios no debo un cinco en abogados, porque mi pueblo me apoyó con rifas y actividades que me permitieron ir saliendo en cada etapa del juicio.

¿Retornará a la política?

Yo tomé una decisión que la he compartido con mi familia, retirarme (por) completo de la política, no así del servicio de mi población, porque para servirle al pueblo no necesita ser alcalde, porque se puede, desde cualquier trinchera se puede.

¿Fue la política lo que lo llevó a esta situación?

Puede ser porque todo surge por conseguir apoyo para mi comunidad.

¿Obtuvo apoyo del Partido Liberal?

Hubo un abandono total, solicité apoyo, escribí cartas al Partido, no hubo trámite, no teníamos dinero para pagar los abogados. Solicitamos apoyo a la Amohon también y todo mundo se apartó.

¿Qué le depara a su futuro?

Soy profesional universitario, soy administrador de empresas. Ahorita esta semana me voy a ubicar en la casa y después a imprimir el currículum, porque ya días no trabajo, pero tengo que ver la manera de salir adelante porque es mi obligación como padre de familia.

¿Demandará al Estado?

Qué culpa tiene el Estado de Honduras, el Estado somos todos. Siempre el margen de error puede existir en cualquier institución, yo no tengo ningún problema, ni resentimiento, no pienso en lo absoluto demandar al Estado, no me interesa, lo que anhelo es regresar a mi pueblo tranquilo, relajado, disfrutar a mi familia.