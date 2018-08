La SAG redujo las áreas de riego e impulsó adéndum de $4 millones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El director de operaciones de la empresa Apollo International, Tanuj Kumar, estuvo recientemente en el país tratando de que la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) le liberara más recursos para poder continuar con el proyecto de irrigación del valle de Jamastrán.

El ejecutivo respondió varias preguntas sobre el polémico proyecto explicando que fue la SAG quien redujo el área de riego y determinó aumentarle el costo con la firma de un adéndum. Aquí parte de lo que Kumar manifestó:

Si Apollo tienen experiencia en irrigación, ¿por qué ofertó lo que no podía cumplir?

Honduras es un comprador y emite un documento a través de una licitación pública indicando las especificaciones del producto que quiere adquirir. La SAG en la licitación indicó que tenía identificados los pozos, el agua, las parcelas y dio las especificaciones del sistema de riego que necesitaba con base en la información que manejaban en su momento.

¿Por qué no fueron al campo a verificar si la información era correcta?

No conozco ninguna compañía que en un período de dos meses, sobre todo cuando todavía no se le ha otorgado un contrato, vaya a hacer un estudio hidrológico, topográfico o geológico de una zona.

Las empresas Wapcos y Jain fueron a la zona a verificar los datos de la SAG, ¿por qué ustedes no?

En caso de que fueron, ¿por qué presentaron ofertas con base en los datos que proporcionó la SAG? Básicamente ellos están disuadiendo al público porque es imposible determinar cuánta agua hay en el lugar donde uno está parado, tienen que realizarse estudios que llevan tiempo. La SAG tiene un informe que proporcionó y con base en eso se presentó la oferta.

¿En qué momento se enteran que no pueden cumplir con el contrato?

Cuando solicitamos a la SAG que nos dieran los datos hidrológicos, topográficos y la identificación de parcelas.

¿No se los había dado antes?

No se podían dar porque era información confidencial, únicamente nos proporcionaron la porción de los resultados y no un estudio completo.

¿Al no poder cumplir qué sugirieron ustedes?

Con base en los últimos datos de hidrología y los detalles de cuántas parcelas habían presentamos nuestra evaluación a la SAG y le dimos de siete a ocho opciones para resolver el problema. Pero al mismo tiempo, con unos estudios internos, la SAG incrementó el requerimiento de agua. Antes era 1.92 milímetros por día en todo el sistema y lo cambió a 4.5 milímetros diarios.

Según sus estudios hidrológicos, ¿la quebrada El Águila puede explotarse todo el año?

Esta quebrada está larga del área de irrigación. Las parcelas que hay ahí son propiedades de otras personas y la SAG eliminó esas áreas del proyecto.

¿No fueron ustedes?

La UAP (Unidad Administradora de Proyectos) fue la que hizo la identificación y selección, Apollo en ningún momento ha tenido el control de las parcelas, eso es determinado exclusivamente por la SAG. Ellos lo único que dieron es una lista de los productores que ocupan esos terrenos.

¿Quién propone el adéndum de cuatro millones de dólares?

Básicamente Apollo lo que hizo fue presentar de siete a ocho opciones con el costo de cada opción y al final la SAG determinó la opción que se iba a tomar e impulsó la celebración del adéndum.

¿Con 22.5 millones de dólares cuánto podían cumplir del contrato?

Eso fue una opción que se planteó a SAG, que en lugar de incrementar el costo simplemente se redujera el área de cobertura, con base en los 22.5 millones.

Pero el área se redujo en 857 hectáreas.

Inicialmente eran 3,726 hectáreas. La SAG determinó que se cubrieran 3,060 hectáreas, con las condiciones que existen ahorita en el terreno. Al final, luego de las recomendaciones y de la serie de trabajos que se hicieron, la SAG determinó que se iba a hacer por el valor que se acordó actualmente de 26.5 millones de dólares.

Igual se redujo el área, pero también incrementó el costo.

Primera razón, la cantidad de agua era de 1.92 milímetros por día y la SAG me dice que tengo que incrementarla en 2.5 veces; luego es que para el agua subterránea- según los documentos de la licitación, el reporte de SAG- únicamente se tenía que perforar de 20 o 25 metros para poder encontrarla, pero con los estudios hidrológicos nos dimos cuenta que el acuífero está arriba de los cien metros.

¿Una mala licitación?

Realmente no quiero buscar culpables ni tampoco decir nada negativo respecto a las autoridades hondureñas, yo no puedo responder por qué la SAG brindó estos datos, en qué circunstancias lo encontró, porque eso realmente me trasciende.

¿Cuánto material tienen en Jamastrán?

En términos de valor 5.3 millones de dólares. Estoy esperando que SAG me asigne la tierra para levantar mi bodega temporal.

Sus mangueras de goteo cuestan entre cinco y seis centavos de dólar y en Honduras hay material similar a menor costo.

Hay muchos tipos de líneas de goteo. Si va al mercado y pide una línea de goteo le van a dar una con un pequeño agujero que se va a bloquear. No estoy aquí para discutir el precio, al final yo fui el más barato de todos. ¿Cuánto estoy cobrando por diseño? Cero. Puse mi costo de diseño en mi costo de equipo, puedo cobrar separadamente, pero en cuanto se termine me tienen que dar todo el dinero del diseño.

¿Pero está cobrando los otros estudios?

(Responde la traductora): Esos son los estudios adicionales, no eran parte de la licitación. Una cosa es el diseño del proyecto y otra los estudios hidrológicos y topográficos que tenían que proporcionar la SAG y que luego le pidió a ellos que los llevaran a cabo, que son los estudios que básicamente corroboran los datos. Esos estudios eran responsabilidad de la SAG, conforme al contrato deben reembolsarse.

¿Cuánto dinero significa eso?

330,000 dólares es el dinero que gasté y no se me ha reembolsado también. Mi interés no es ese dinero ni el otro, yo solamente necesito una ayuda para continuar con el proyecto.

¿Con el ministro de la SAG qué acordaron?

Aparentemente la SAG tiene el 80% de sus proyectos bajo auditoría. El ministro y yo tuvimos una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Cuentas para buscar su opinión. Él acordó, habiendo otras personas como testigos, que se podría celebrar un acta compromiso y así el proyecto podía seguir. Así que estoy esperando que me digan dónde tengo que ir a firmar.