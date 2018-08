La investigación de auditoría todavía la semana pasada estaba en Directorio

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Al menos 10 casos más de falsificación de documentos investigó el Departamento de Auditoría del Registro Nacional de las Personas (RNP) en el municipio de Tatumbla.

Astrid Bustillo, directora de esa área, conversó con EL HERALDO sobre las irregularidades que se cometieron.

¿Tenía conocimiento del tráfico de documentos ilegales a extranjeros que denunció EL HERALDO?

Sí, uno de los casos está en proceso de investigación, mientras el del mexicano Rafael Belismelis se culminó.

¿Están al tanto de que las personas acusadas son futbolistas de un equipo de fútbol que el RNP financia?

Nosotros los vemos como empleados porque trabajan en la institución y cuando uno hace las investigaciones busca al empleado, no al jugador, y en este caso hicimos las investigaciones, se vieron involucradas algunas personas, se hicieron las audiencias de descargo, se levantó el informe y se entregó al directorio.

¿El municipio de Tatumbla resultó ser vulnerable, hay más casos ahí?

Se investigaron alrededor de 10 casos más, se hizo el informe y por eso se despidió a la técnico registradora, fueron modificaciones, cambio de años de nacimiento, apellidos y otras actas de nacimientos falsas.

¿El informe que ustedes levantaron y en el que se involucra a jugadores por falsificación de documentos y personal de Tatumbla ya está en manos del MP?

El informe todavía la semana pasada estaba a nivel de directorio del RNP, estoy leyendo en EL HERALDO que el subdirector técnico mencionó que son cuatro los despedidos, pero no sabría decir quiénes son.

¿Pero ustedes recomendaron que estas personas fueras despedidas?

Nosotros investigamos qué clase de falta cometen administrativamente y es el directorio el que sanciona, según lo que establece la ley, en este caso tengo entendido que se despidieron algunas personas, aunque hay una persona ahí que nosotros no le determinamos responsabilidad.

¿Podía saber la persona que emitió y entregó la tarjeta de identidad del mexicano que había irregularidades en la inscripción de nacimiento en Tatumbla?

Sí, porque el mexicano era una persona mayor (54 años) y la solicitaba por primera vez, entonces la ley establece que puede solicitar la identidad desde los 18 años, y digamos que si ya cumplió 19 años sin haberla solicitado son una serie de requisitos que debe llenar: testigos, papá o mamá, y avalar que es la misma persona que esté solicitando la identidad: trabajamos con Infored, solicitamos información y nos dijeron que no se realizó ese formulario.

¿Hay relación entre el mexicano y la mujer palestina que recibieron identidades como hondureños?

No creo, la coincidencia es que la técnico registral de Tatumbla realizó ambas inscripciones.

¿Fue un hermano del mexicano que recibió la tarjeta de identidad falsa?

Supuestamente la tarjeta fue solicitada a petición de otra persona, aunque la ley dice que en el caso que el dueño de la identidad no pueda recogerla debe firma una carta poder y no se hizo.

¿Han auditado si hay fondos para el equipo de fútbol?

Aquí no es que andamos persiguiendo, ni nada, nosotros nos damos cuenta de irregularidades o vienen denuncias, y en este caso fue por denuncia, no conozco los jugadores, como madre me da pena que estén involucrados en eso, y serán los jueces los que determinen la pena.

¿Ha habido más sanciones por actos parecidos?

Hay 30 empleados entre detenidos y despedidos