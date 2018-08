Cortes de energía eléctrica programados para el martes 21 de agosto en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias zonas de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico el martes 21 de agosto debido a la programación de labores de mantenimiento.



Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión temporal del servicio de electricidad en las líneas CYG-L316, SRS-L338, NS-L332, BVI-L214, BER-L283 a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

A continuación le detallamos los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:



De 8:30 AM a 1:30 PM en San Pedro Sula

Colonia Loma Linda

Colonia Juan Lindo

Residencial Potosí

Aldea Santa Ana

Aldea Peña Blanca

Colonia Miramelinda

Colonia Gracias a Dios



Colonia Los Laureles

Colonia Country

Colonia Universidad

Colonia San José del Pedregal

Colonia El Pedregal

Residencial Valle Azul

Residencial Palma Real

Residencial Villas del Sol



De 8:00 AM a 4:00 PM en el occidente

Aldea El Derrumbo

Cucuyagua

El Níspero

Gualtaya

Ojos de Agua

El Ajagual

El Higuito

Los Almendros

El Zapote

Capucas

El Ejido

Yaunera

El Ladrillo

El Junco

El Trigo

San Miguel

Santa Cruz

Los Arrollos

El Sitio

Palania

Platanares

El Portillo

San Andrés Minas

Nueva Azacualpa



De 8:30 AM a 4:30 PM

La Arada

San Vicente de Centenario

Ceibita Sur

Tencoa

El Moguete

Agua Blanquita

Llano del Conejo

Macholoa

San Nicolás

Nueva Celilac

Pompoa

Hidrocci

Choloma

Linderos

De 9:00 AM a 1:00 PM en Comayagua

El Pajonal

Palo Pintado

El Taladro

Playitas

El Rosario

Huertas

El Junco

La Campa

Chaguitillo

Valle de Ángeles

Piedras Azules

El Sauce

El Roblito

Plan de la Rosa

La Palma

Lomas del Cordero

La Libertad

El Robledal

La Candelaria

Los Puentes

El Hielo

Quebrada Amarilla

Valle Bonito

Las Aradas

Las Lajas

El Valle Grande

Las Piñas

Montañuelas

Cabeceras

El Encinal

Joya del Blanco.