"Mel" Zelaya reconoce triunfo de Juan Orlando Hernández en las elecciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El coordinador de Libre, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, reveló que el Partido Nacional ganó las elecciones de noviembre pasado por el voto rural del candidato Juan Orlando Hernández y las exentricidades de Salvador Nasralla.



El expresidente Zelaya ha mantenido un sistemático discurso de rechazo al triunfo de Hernández Alvarado que incluso provocó una crisis postelectoral que se saldó con violentas protestas, saqueos y graves pérdidas económicas.



Zelaya incluso ha llamado de manera permanente a las calles y ha dicho que organiza comandos insurreccionales para que sigan protestando contra lo que él ha llamado un fraude cometido por el Partido Nacional.

En declaraciones que ofreció la semana pasada a un grupo de periodistas, el coordinador de Libre revela que la llamada Alianza de Oposición contra la Dictadura perdió las elecciones porque no alcanzó los votos para superar al candidato del Partido Nacional.



He aquí textualmente lo que dijo el expresidente: "...Precisamente por esas expresiones no sacamos más votos, si Salvador hubiera sido serio en su campaña y no estar diciendo un día cosas diferentes, yo creo que hubiéramos llegado a un millón 600 mil votos y allí ni las urnas rurales nos hubieran derrotado, pero no alcanzamos los suficientes votos porque él tenía debilidades en la campaña política. Jugó un buen papel, yo estoy agradecido con Salvador, tengo amistad con él".



Nasralla y Zelaya han estado en las últimas semanas en una agria confrontación tras la decisión del candidato de la Alianza de participar en el llamado "diálogo político".



Zelaya ha dicho que tanto Nasralla como el excandidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, son advenedizos en política y que han jugado "enchute" con ellos, llegó incluso a decir que "los rusos se van a llevar a Luis Zelaya".



El excandidato liberal respondió en sus redes sociales que no estaba en política para evitar "que me lleven los rusos, venezolanos o peor, aún, los norteamericanos... y esto no es irónico ni en broma...Recuerden que falta todavía".



Por su parte Nasralla -que siempre es locuaz- prefiero no hacer más comentarios que mandarle saludos a La Pichu, Hortensia Zelaya, la hija del expresidente Zelaya y reiterar que perdió las elecciones por el fraude del PN.

Esto fue lo que dijo "Mel" Zelaya

Reacción de "Mel" Zelaya

Minutos después de esta publicación, el expresidente de Honduras (2006-2009), Manuel Zelaya Rosales, posteó el siguiente tuit, donde niega sus declaraciones, las cuales se hicieron virales en un vídeo que circula en las redes sociales y que también se lo mostramo.

El HERALDO manipula mi declaración : “ JOH “ perdió las elecciones, y USO para imponerse a la EMBAJADA, los militares y un FRAUDE con las llamadas URNAS RURALES. AHORA usa el HERALDO para decir que TRIUNFO. Aquí mis declaraciones: https://t.co/9RVxekw83a — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) 21 de agosto de 2018