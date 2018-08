¿Hubo manipulación del sistema desde el Registro Nacional de la Personas de Tegucigalpa?

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Todo comenzó en el Registro Civil Municipal del vecino municipio de Tatumbla, al oriente de Francisco Morazán.

Para llegar a este pintoresco pueblo apenas se necesita 25 minutos desde Tegucigalpa, yendo en carro particular.

Las investigaciones a las que tuvo acceso La Unidad Investigativa de EL HERALDO indican que la red de falsificación de identidades venía desde este lugar.

“Oficina Municipal, Registro Nacional de las Personas, Fco. Morazán 0825”, reza el rótulo de identificación, de una vieja casa, ubicada en una calle de tierra, atrás de la iglesia católica en el centro del pueblo.

Dos escritorios, con dos computadoras y sus impresoras, fólderes con documentos personales llamados folios y cuadernos tipo únicos, es decir tomos, rodean la única registradora que ha quedado activa.

“Éramos dos, pero ahora solo estoy yo, hace poco despidieron a la compañera”, confió la registradora a la Unidad Investigativa de EL HERALDO.

El escritorio de al lado está desocupado, la computadora apagada y desconectada desde el pasado 17 de mayo.

Proceso

Las investigaciones de las autoridades indican que las partidas de nacimiento que dieron dos jugadores del equipo Real de Minas de la Primera División de Honduras, a un mexicano y a una palestina, se originaron aquí, le explicaron los periodistas a la funcionaria.

“A la compañera por ese caso la despidieron, pero no sé nada, en ese momento yo estaba de vacaciones”, afirmó.

Refirió que en el sistema aparecen muchas inconsistencias porque en el caso del mexicano Rafael Álvarez Belismelis, el número de acta es 00425, cuando en el año 1964, fecha en la que nació, apenas se hicieron 111 inscripciones.

Mientras que en los folios y vetustos tomos del RNP de Tatumbla no existe ningún documento que acredite que esa persona fue inscrita allí.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO se desplazó hasta la casa de la empleada acusada, que se ubica en lo más alto del pueblo.

Bajo una leve brisa y al caer la tarde EL HERALDO llegó hasta la casa de los padres y hermanos de la registradora, con ayuda de los vecinos, ya que al ser una empleada pública todos la conocen.

Uno de los hermanos dijo que andaba en Tegucigalpa vendiendo unos chicharrones, pero proporcionó su número de celular.

Al llamarla, la exfuncionaria dijo que estaba dispuesta a dialogar con EL HERALDO, pero minutos después regresó la llamada diciendo que su abogado le recomendó que se abstuviera.

El equipo de EL HERALDO continuó indagando y comprobó que la mañana del 17 de mayo se imprimió una partida de nacimiento en Tatumbla, luego por la tarde otras dos en Tegucigalpa y al siguiente día, 18 de mayo, fue solicitada la tarjeta de identidad.

La fuente de EL HERALDO consideró que, según el sistema de identificación del RNP, la funcionaria de Tatumbla imprimió la partida de nacimiento en aquella localidad y tenía responsabilidad directas en este caso, por falsificar documentos.

Ante esto, el directorio del RNP decidió despedirla al siguiente día, es decir el 18 de mayo.

Fue así que la Unidad Investigativa de EL HERALDO regresó a la casa de la empleada del RNP, quien al ver equipo periodístico cerró la puerta.

Después de insistir por varios minutos, decidió dialogar un momento, solicitando que no se pusiera su nombre porque ella denunció ante el Ministerio Público (MP) una serie de actos irregulares que suceden desde los servidores de la institución.

“Solo me llamó la jefe del Departamento de Recursos Humanos del Registro a eso de las 4:00 de la tarde, y me notificó que estaba despedida sin ningún beneficio y me mandó un informe de auditoría donde me involucraban en varios casos de falsas inscripciones”, señaló.

Exclamó que “al perro más flaco se les pegan las pulgas, como dicen, a mí me están señalando y no soy delincuente”.

La señora no recordó haber inscrito a extranjeros y sospecha que todo se hacía desde los servidores centrales de Tegucigalpa.

“A mí se me movía el cursor de la computadora y se bloqueaba por un largo rato y no podía acceder al sistema”, detalló.

Señaló que su usuario lo tienen los técnicos y desde Tegucigalpa hasta las impresoras pueden manipular.

A la consulta ¿usted imprimió la partida de nacimiento del mexicano el 17 de mayo?, respondió que “yo no sé, yo no he registrado a ningún extranjero, si estaba en el sistema posiblemente se haya impreso, pero alguien la metió al sistema, porque en los folios y tomos no hay nada de ese caso”.