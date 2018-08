Igor Garafulic: “Jamás he pensado dejar este esfuerzo”

Según Garafulic, a la “casa de la ONU se viene a dialogar y no a ofenderse” y su mayor deseo es que lo del martes no se repita.

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pese a las decepciones, dificultades, momentos de angustia y tensiones, que ha enfrentado, el representante de la ONU, Igor Garafulic, en ningún momento ha pensado en “tirar la toalla”. El diplomático chileno, que se ha vuelto popular por su papel de moderador bien intencionado en más de 15 reuniones del prediálogo, habló con EL HERALDO de temas del momento.

¿En algún momento ha pensado en abandonar la moderación de las reuniones?

Jamás he pensado en dejar este esfuerzo. En esto no estoy solo, toda la comunidad internacional en Honduras está comprometida con este diálogo. En cada sesión, y debo decirte que duran en promedio 4 horas, siempre han estado presentes importantes embajadores. Mención especial hago de mi amigo Guillermo de España. Con su esfuerzo y talento se ha ganado la confianza de todos los actores.

¿Los facilitadores internacionales que vinieron están siempre con la misma disposición de trabajar en las mesas?

Los cuatro facilitadores internacionales que ha puesto la ONU a disposición del diálogo son personas experimentadas y comprometidas. Tan pronto los dirigentes políticos acuerden una fecha para instalar las cuatro mesas, tenga usted la certeza que ahí van a estar.

¿Cómo evalúa usted a los actores políticos hondureños en más quince reuniones?

Los actores han tenido diferentes comportamientos a lo largo de estos 6 meses y 15 reuniones. Yo considero que mayoritariamente han sido maduros y constructivos. Esta semana perdieron la compostura y se insultaron en una reunión. Me vi obligado a suspender la reunión. En la casa de la ONU se viene a dialogar y no ha ofenderse. Fue inadecuado y no debe repetirse.

¿Por qué la ONU está respaldando este esfuerzo de reconciliación?

La ONU está apoyando los esfuerzos para alcanzar un diálogo por varias razones: primero porque nos lo solicitaron por escrito los tres protagonistas de las últimas elecciones presidenciales, y en segundo lugar, pues es de la esencia de la ONU contribuir a la paz y reconciliación en nuestros países miembros.

¿Cuándo comienza el diálogo? ¿Cuál es la ruta?

La ruta es clara: tan pronto nos den una fecha, la ONU realizará una ceremonia sobria y austera con la que se dé por iniciado el diálogo político, luego cuatro mesas funcionarán de manera paralela en un hotel de la capital, los facilitadores internacionales comenzarán su trabajo, recogiendo de los miembros de su mesa respectiva, las expectativas que cada uno tiene y diseñando un plan de trabajo.

¿El rol de la ONU solo es de facilitador?

Este diálogo pertenece a los hondureños. Aquí nuestro rol es de facilitar y ofrecer un espacio neutro en que gobierno y oposición se encuentren. Iniciará cuando los dirigentes políticos hondureños lo decidan. A un diálogo no se llega obligado ni a la fuerza.