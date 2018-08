Honduras: Premios Juventud 2018 reconocen ciencia, arte, deporte y superación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ocho jóvenes hondureños que se han convertido en modelos de superación y ejemplos de vida por su labor social, deseo de superación y un alto desempeño en la ciencia, arte y deporte fueron galardonados con los Premios Juventud 2018.



Esta es una iniciativa del gobierno hondureño a través del Instituto Nacional de la Juventud para reconocer a jóvenes destacados que se seleccionan siguiendo una matriz de evaluación en base criterios de edad, lugar de procedencia, impacto de sus aportes y la historia de sus vidas.



Las categorías de premiación son Ejemplo de Vida; Liderazgo a la Juventud; Orgullo Catracho; Ciencia y Tecnología; Deporte; Emprendimiento Juvenil; Arte; y Superación.



Los premios fueron entregados por el presidente Juan Orlando Hernández y su esposa la primera dama, Ana García, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Salón Morazán del Palacio José Cecilio del Valle.



Orgullo catracho

El mandatario hondureño resaltó la trayectoria de los jóvenes condecorados que se destacan por su ser personas emprendedoras, que no conocen límites para cumplir sus metas y realizar un trabajo a favor de la comunidad y destacarse internacionalmente.



“Estoy convencido de que estos ocho jóvenes harán sentir muy orgullosos a otros hondureños por lo que han hecho", expresó el mandatario a la vez que destacó el esfuerzo de cada uno de los galardonados, a quienes calificó como un ejemplo de capacidad de enfrentar la adversidad y construir un futuro.



Entre los jóvenes galardonados se destacó José Ramón Madrid, un joven originario de Santa Bárbara, a sus 25 años ya es portador de un doctorado en Ciencias Matemáticas, y es un poliglota que además de español habla inglés, italiano, portugués.



Madrid fue galardonado con el premio Orgullo Catracho por su éxito a nivel internacional destacándose en centros universitario de prestigio entre ellos la Universidad de California (UCLA), Abdus Salam, el Centro Internacional para Física Teórica (Italia), Universidad de Aalto (Finlandia) y el Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Rio de Janeiro, Brasil).



Además ha obtenido medallas de oro, plata y bronce a nivel internacional, representando a Honduras en competencias nacionales e internacionales de matemáticas.



Ejemplos de vida

El premio Ejemplo de Vida se le otorgó María Milagros Urquía Rivera, una joven de 21 años originaria de Tegucigalpa, que actualmente realiza su práctica profesional como psicóloga.



Milagros es la menor de 6 hermanos, nació prematura y los seis meses de edad fue diagnosticada con parálisis cerebral infantil, sin embargo esto no fue un obstáculo y con el apoyo de su familia continuo sus estudios, cursó sus estudios primarios, egresó del bachillerato Técnico en Computación y Ciencias y Letras y hoy en día está culminando su licenciatura en psicología.



“Mi sueño es ser la mejor psicología clínica infantil, me encanta trabajar con niños, amo estar y compartir mi tiempo con los niños, son los que me dan la mayor satisfacción de mi carrera”, expresó a la vez que aseguró que su motivación es ayudar a niños que enfrentan sus mismas condiciones.



Mientras que el premio Ejemplo de Superación fue recibido por Luis Enrique Lara, un joven doctor, que nació en la populosa colonia Guillén contiguo al barrio Reparto por Arriba, desde niño se propuso estudiar para ayudar a su mamá, siempre estuvo en el cuadro de honor, mientras curso sus estudios universitarios trabajó como ayudante de fontanería, carpintero, soldador o conserje para poder costera sus estudios y llevar el sustento a su familia, conformada por su madre, esposa e hijos.



“Me toco llorar muchas veces aguantar hambre otras veces ver a mi madre irse a su trabajo caminando para que yo fuera en transporte. Actualmente logre con la ayuda de DIOS, de mi madre, mi esposa y toda mi familia graduarme de la máxima casa de estudio del país como doctor en medicina y cirugía”, expresó con orgullo al recibir el premio.



Emprendedurismo

El Premio Emprendimiento Juvenil fue entregado a Ricardo Andrés Díaz, un joven de 23 años, ingeniero agrónomo con una maestría en apicultura tropical, que siguió los pasos de su abuelo y juntos a sus hermanos fundó la empresa Trigona, logrando resultados exitosos.



De la misma forma se destaca Edwin Pérez, un joven de 30 años originario de Marcala, La Paz, que fue premiado con la categoría Liderazgo Comunitario por su labor a favor de la comunidad lenca.



Pérez fundó la Asociación Lenca de Emprendedores: Lenca de la Sierra y el Programa de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación de Gavilán Coffee, dirigido a fomentar capacidades en jóvenes emprendedores, a crear sus propias empresas con impacto social y ser agentes de cambio en la generación de empleo para la juventud.



El proyecto emprendido por este joven lenca han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales entre los que se destacan CEMEX–TEC México, “Yo Emprendo” otorgados por Unitec, El Young Américas Business Trust (YABT) que se otorga con el acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos y el TOYP Honduras, brindado por la Cámara Junior Internacional (JCI).



“Espero que mi historia sirva de motivación para otros jóvenes que la unión hace la fuerza y el trabajo en equipo es fundamental para salir adelante”, manifestó.



Arte y deporte

La categoría de Arte fue otorgada a Ariane Gale, una joven capitalina de 17 años que elabora retratos de la cultura lenca, su obra “Rostros y Rastros” fue expuesta en septiembre de 2017 en Taipei, Taiwan, lo que la hizo acreedora de una beca para estudiar arte en esta nación asiática.



“He decido asumir ese reto y así pintar una nueva Honduras que fortalezca la identidad nacional, adornar a nuestra nación con gozo, prosperidad y bienestar”, expresó.



Otra talentosa joven hondureña es Lorena Chávez; con apenas 23 años, su nombre ha trascendido internacionalmente al ser acreedora de 20 medallas en competencias de lucha grecorromana, y acreedora del premio Deporte.



“Soy una de las dos únicas mujeres que practican esta disciplina en Honduras, he representado a Honduras en diferentes países, teniendo un aproximado de 20 medallas, espero llegar a más medallas y poner el nombre de mi país en alto”, manifestó con orgullo la joven originaria del Triunfo de la Cruz.



Asimismo se otorgó el premio de Ciencia y Tecnología a Jorge Vicente Valladares un joven de 24 años que a pesar de sufrir una lesión medular cervical, con tetraplejia distal, no se ha dado por vencido y con ayuda de terapias está recuperando su movilidad, sin dejar su entusiasmo por salir adelante y su pasión por la tecnología.



Es así como Valladares ha creado novedosos inventos entre ellos la creación del Centro de Impresión 3D, diseño y construcción de prótesis de mano, escaneo e impresión en 3D de piezas arqueológicas de Ciudad Blanca, diseño y construcción de turbina hidráulica Pelton.



Esta es la cuarta edición de los Premios Juventud, los galardonados son postulados por instituciones gubernamentales, ONG, centros educativos, y organismos de cooperación internacional.



Honduras es un país donde el 67% de su población es menor de 30 años de edad, de la cual una gran proporción se encuentra dentro de los 14 y 30 años.