Resurge pugna entre Salvador Nasralla y ‘Mel’ Zelaya

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Del odio al amor solo hay un paso reza un adagio, pero en el caso de Manuel Zelaya Rosales y Salvador Nasralla ocurre lo contrario.



Los dimes y diretes entre ambos políticos que abanderaron la extinta Alianza de Oposición contra la Dictadura resurgieron, dejando evidenciado su distanciamiento al igual que sus diferencias.



“Si nosotros hubiéramos tenido un candidato serio en la campaña política, hubiera mantenido la posición de cambio para el país, de no estar contradiciéndose todos los días, hubiéramos salido como AMLO (Andrés Manuel López Obrador) que superó 20 por ciento y no había fraude que lo derrotara, pero esas ambigüedades -de Nasralla- nos hicieron descender la cantidad de votos”, planteó el depuesto mandatario.



Durante un foro televisivo, señaló que el presentador de televisión no es un demócrata para haber integrado la Alianza opositora de la cual se le dio la cabeza, de lo contrario no hubiera aceptado apoyar a otro líder político.



“Ahora anda con el bipartidismo, rogándole a Juan Orlando que se siente con él, aprueba un decreto donde Juan Orlando va a tomar las decisiones y habla de los corruptos y está con los corruptos”, declaró “Mel” Zelaya.



No coinciden

Mientras que Nasralla salió al paso de las críticas del coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), asegurando que sus ideologías no coinciden, pese a que encabezaron una coalición política.



“Respeto las opiniones de él (refiriéndose al expresidente) porque es un político con mucho más conocimiento de las triquiñuelas que se hacen en todo este tinglado político”, puntualizó.



El ingeniero se catalogó como inocente en política, quien posee una filosofía anticorrupción y que al conformar la Alianza de Oposición contra la Dictadura fue con fines electorales, no de conceptos ni de pensamientos.



Recordó que no solo ganó las pasadas elecciones generales, sino también los comicios del 2013, cuyo triunfo se lo robaron por carecer de representantes en las Mesas Electorales Receptoras (MER).



“Yo fui gerente general de la Pepsi Cola que ahí fue cuando contraté a ‘Mel’ para que me trasladara cajas de frescos en los años 70 y fue cuando lo conocí a él”, relató el excandidato presidencial.



Dijo que “lo que si no tengo es esa capacidad para esconderme tras bambalinas y negociar debajo de la mesa que las tienen los políticos tradicionales. Recientemente, el exdirigente de Libre, Arístides Mejía, indicó que Zelaya Rosales tiene acuerdos bajo la mesa con el Partido Nacional. Por otro lado, el exmandatario comentó que al titular del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Luis Zelaya, se lo iban a llevar los rusos porque “andan buscando talentos, él es científico en la mentira y manipulación”.



Sin embargo, el expresidenciable no se quedó callado y le contestó a través de las redes sociales. Escribió: “lástima que no me llevaran antes del Mundial de fútbol para poder haber vivido esa experiencia... Además, yo no estoy en política para evitar que me lleven los rusos, venezolanos o peor aún los norteamericanos”. “Y esto no es irónico ni en broma... recuerden que falta todavía”, añadió en el mensaje para Zelaya Rosales.