Parejas del mismo sexo no podrán adoptar en Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la nueva Ley de Adopciones queda prohibido que parejas del mismo sexo o uniones de hecho puedan adoptar niños o niñas en el país.



En el artículo 22 de la normativa contentivo de las prohibiciones para adoptar subraya que “se prohíbe dar en adopción a niños o niñas a matrimonios o uniones de hecho conformados por personas del mismo sexo”.



“Nadie puede ser adoptado o adoptada simultáneamente por más de una persona, salvo el caso de adopción por cónyuges o compañeros de hogar en unión de hecho debidamente legalizada”, añade la disposición.



La jefa de bancada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Doris Gutiérrez, detalló que esta nueva ley no puede estar sobre lo que establece la Constitución de la República, que reza que el matrimonio de hecho y el matrimonio de derecho es el que se realiza entre un hombre y una mujer.



“En Honduras no se ha aceptado el matrimonio o unión de hecho entre personas del mismo sexo, entonces no podemos pasar por encima de esta disposición constitucional”, enfatizó.



Entre otras restricciones establecidas para la adopción se encuentran: ninguno de los cónyuges sin el consentimiento del otro cónyuge; las o los tutores, a las personas que están sujetas a su tutela.



Además, no pueden adoptar las personas que hayan ejercido la tutela a las o los pupilos o incapaces, mientras no hayan sido aprobadas definitivamente las cuentas de administración por la autoridad judicial competente.



Las personas que hubieren sido privadas o suspendidas del ejercicio de la patria potestad también se incluyen en estas restricciones.



Un total de 32 artículos han sido aprobados en las sesiones legislativas de esta semana, quedando otras 32 disposiciones pendientes.