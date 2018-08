Políticos acuerdan continuar con el diálogo nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Igor Garafulic, informó este miércoles que el diálogo político nacional continúa tras lograrse un consenso entre las partes.



"El día de ayer (miércoles) nunca el diálogo estuvo en peligro", expresó Garafulic en el inicio de la coferencia brindada tras la reunión de más de ocho horas que sostuvo con los representantes de las principales fuerzas políticas del país.



"No hay nada más contrario ha dialogar que estarse insultando. Honduras quiere respuestras más rápidas", señaló el entrevistado mientras anunciaba la continuidad del diálogo entre los políticos.



El representante de la ONU aseguró que en la mesa de trabajo no se está escabullendo nada y estuvieron revisando cada uno de los detalles para que el diálogo sea sostenible.



Asimismo, dijo que el mismo está diseñado para hablar del tema de derechos humanos, verificar si en las elecciones de noviembre de 2017 hubo o no fraude, si es cierto que hubo involucramiento de las maras y pandillas y sobre las reformas electorales.

Los representantes de los partidos deberán reunirse en cinco días para establecer la fecha que dará inicio el diálogo nacional que le pondría fin a la crisis electoral en Honduras.