Decomisan documentos del Hospital Escuela Universitario por presuntas irregularidades

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) decomisó, este miércoles, varios documentos del Hospital Escuela Universitario (HEU) para investigar supuestas irregularidades.



El ente llegó con su equipo para el secuetro de papeles que podrían reflejar ilícitas autorizaciones de plus salariales y falsificación de documentos públicos.



En horas de la mañana, el rector de la UNAH y presidente de la junta directiva del HEU, Francisco Herrera, denunció que hay proveedores que le quieren vender medicamentos sin fideicomisos.



"Dentro del hospital hemos estado con una enorme dificultad respecto a los insumos médicos quirúrgicos, porque las licitaciones han fracasado o han sido declaradas desiertas".



"No es posible que cuando nosotros queramos comprar medicamentos o insumos médicos, tengamos que comprar al precio que nos dicen que tenemos que comprar, cuando en el pasado nosotros hemos venido resolviendo esta situación porque antes se hacían compras directas con los procesos de licitación", expresó.

Protesta

Asimismo, un grupo de empleados y médicos del máximo centro asistencial del país protestaron por los problemas que sufren.



Los trabajadores denunciaron falta de medicamentos, insumos, personal, alimentación y hasta falta de combustible.



José Gorón, presidente del HEU, denunció que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), no ha podido administrar este centro asitencial.



Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Medico de Honduras (CMH), señaló que no se puede justificar por qué no hay medicamento y alimento para los pacientes.