Ninguna universidad de Centroamérica (ni de Honduras) en el ranking de las mejores del mundo 

La Universidad de Harvard, ubicada en Boston, repite este año como la mejor del mundo, que no se ha movido desde hace 16 años. (Foto: One Magazine)

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En el ranking de las mil mejores universidades del mundo no aparece ninguna de Centroamérica ni mucho menos de Honduras, según un informe anual divulgado este miércoles.



Según el “Ranking de Shanghái” o mundialmente conocido como Clasificación Académica de Universidades del Mundo (ARWU, su siglas en inglés), en el listado no aparece ningún centro académico superior de América Central en la nómina de mil universidades.



Los criterios que toma en cuenta este análisis escapan a las capacidades de los centros superiores de América Central pues van desde número de alumnos o profesores que han obtenido un premio nobel o la medalla Fields de Matemáticas que vendría siendo como el nobel en esta rama.



Otro de los criterios que considera el “Ranking de Shanghái” es la calidad de investigaciones que realizan las universidades y el impacto que tienen.



El ranking lo encabeza las universidades de Estados Unidos de Harvard y Stanford y la británica de Cambridge.



La Universidad de Harvard, ubicada en Boston, repite este año como la mejor del mundo, que no se ha movido desde hace 16 años. La Universidad de Stanford igual ocupa la segunda posición que mantuvo el año pasado.

Estados Unidos y Reino Unido alcanzan los 20 primeros lugares en este ranking, excepto la posición número 19 que es ocupada por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich.



De América Latina

América Latina también aparece con un rezago en este listado pues las universidades que más aparecen son estadounidenses, británicas, canadienses, europeas, chinas y de otros países asiáticos.



En las primeras cien universidades no aparece ningún centro superior de América Latina ni tampoco aparece ninguna en el rango 100-150 y solo es en el rango 151-200 que surge la primera, la Universidad de Sao Paolo, de Brasil.



En el rango de 201-300 aparece la Universidad Autónoma de México, como la primera universidad de América Latina. Más adelante, surge en el listado la Universidad de Buenos Aires, siempre en este mismo rango.



Brasil tiene 6 universidades en el ranking de los mejores 500 centros de educación superior, Chile 2 (la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile, Argentina 1 y México 1.



Estos datos son brutales si se compara con Estados Unidos que tiene 139 universidades en el ranking de 1-500.

Honduras tiene al menos 14 centros de educación superior de los cuales tres son estatales y 11 privados que ofrecen al menos 327 opciones profesionales, algunas de las cuales ya se imparten “en línea”.



Este ranking es uno de entre otros que miden la calidad de las universidades, pero que toman otros factores en sus evaluaciones.



Si se busca entre las mejores 1,000 universidades del Mundo. El listado para América Latina sería así:



Argentina 2

Brasil 17

Chile 2

Colombia 2

México 2

Uruguay 1



Lea además: UNACIFOR amplía dos carreras en su oferta académica



Las 10 mejores universidades de mundo



1. Universidad de Harvard (EEUU)



2. Universidad de Stanford (EE UU)



3. Universidad de Cambridge (Gran Bretaña)



4. Instituto Tecnológico de Massachusetts (EE UU)



5. Universidad de California, Berkeley (EE UU)



6. Universidad de Princeton (EE UU)



7. Universidad de Oxford (Gran Bretaña)



8. Universidad de Columbia (EE UU)



9. Instituto Tecnológico de California (EE UU)



10. Universidad de Chicago (EE UU)