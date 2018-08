Desacuerdos retrasan el inicio del diálogo nacional en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dimes y diretes entre los actores políticos que integran las mesas de trabajo provocaron una vez más el retraso del ansiado inicio del diálogo político nacional.

Este martes los cuatro representantes acreditados se reunieron con Igor Garafulic, representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sin embargo la agenda de trabajo quedó inconclusa porque no se lograron acuerdos.

Luis Colindres, jefe de la delegación del Partido Nacional, manifestó que la "fuerza de oposición no tiene condiciones para iniciar el diálogo". "Nosotros estamos anuentes, pero hubo vocabulario ofensivo, trataron de asesino al Presidente", dijo.

Por su parte, Ebal Díaz, secretario de la presidencia, explicó que no pueden seguir tolerando las faltas de respeto de los demás actores que integran el diálogo.

Además, a través de su perfil oficial en Twitter escribió que el gobierno cumplió con todas los compromisos ante la ONU. "1) Desde el 10 de Julio acreditó sus representantes; 2) Publicó Decreto Ejecutivo; y, 3) Firmamos Compromiso por Honduras y lo entregamos a la mesa", recalcó.

Sin consenso

Enrique Ortez Sequeira, miembro del Partido Liberal de Honduras, aseguró que en esta reunión salió a flor de piel "una enorme división y desconfianza entre Juan Orlando Hernández y Reinaldo Sánchez". "Quieren caminar separados y si hay alguien a quien achacarle la falta de diálogo es al Partido Nacional", acusó.

Tony Garcia, representante de Salvador Nasralla dijo que no hubo consenso porque ellos (el Partido Nacional) quieren dos sillas. "Es algo que no podemos aceptar", manifestó.



ONU

El representante de la ONU en Honduras, Igor Garafulic, lamentó que los líderes políticos, una vez más, no lograran un punto de partida para dar inicio al diálogo nacional.

“Nos da mucha tristeza por el pueblo de Honduras que no se merece lo que hoy ha sucedido. Existe la estructura de un diálogo, existe una agenda de temas para conversar, Naciones Unidas tiene en el país a mediadores y facilitadores listos para arrancar un diálogo, en este minuto lamentablemente el nivel de desconfianza entre las fuerzas políticas hondureñas hace imposible avanzar”, expresó.

Además, agregó que “la desconfianza de los actores políticos ha sido más fuerte que la voluntad de avanzar hacia un diálogo. Hoy con mucha pena les tengo que decir que el clima de desconfianza, descalificación mutua ha impedido que instalemos el diálogo político”.

El encuentro pactado para este martes tenía como principal objetivo oficializar el inicio del diálogo político y las fechas para la aprobación de la metodología y mesas técnicas, temas que una vez más quedaron en el aire.

“Me gustaría poder anunciarles la fecha en que se instalará un diálogo político, lamentablemente eso no se ha podido lograr”, finalizó Garafulic.