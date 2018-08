120 jóvenes estudiarán postgrados en el extranjero con becas de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un nuevo grupo de 120 jóvenes hondureños realizará estudios de postgrado en universidades del extranjero gracias a las becas que les entregó el presidente Juan Orlando Hernández.



Esta es la cuarta entrega de becas internacionales del Programa Presidencial de Becas Honduras 20/20, que se ha convertido en una plataforma sin precedentes en el país que apoya a jóvenes hondureños para que puedan especializarse en el extranjero.



Además, esta plataforma beneficia a diferentes sectores del país, a través de tres tipos de beca: Beca Solidaria, Beca Juventud 20/20 y Beca Internacional, todo con el objetivo de brindar oportunidades a las nuevas generaciones, que serán parte de la nueva Honduras en paz y desarrollo.



Los jóvenes becarios le agradecieron al jefe de Estado por este importante apoyo y aseguraron que no defraudarán el esfuerzo que el país está haciendo para que puedan continuar sus estudios.



Mónica Alvarenga, quien estudiará una maestría de negocios en Madrid (España), destacó que “mi compromiso es regresar con nuevos conocimientos para retribuir a la sociedad, ya que tenemos que ser un efecto multiplicador en el país”.



Agregó que “estoy emocionada ya que este es un sueño que he perseguido por años y finalmente se ha hecho realidad”.



Jorge Canales, ingeniero eléctrico de la primera generación de becarios internacionales, que estudió en Francia un máster en negocios internacionales, apuntó que “este programa es único y gracias a este programa adquirí muchos conocimientos que hoy estoy dispuesto a ponerlos a la disposición de mi país”.



Además, refirió que “fui el único hondureño y centroamericano en cursar esta maestría”.



Teresa Agurcia, joven que estudió literatura en España, indicó que su experiencia en el extranjero lo pone a disposición para compartir conocimientos con esta nueva generación de hondureños.



En la actualidad la joven hondureña tiene un blog en el que relata cuentos e historias de la riqueza de Tegucigalpa, entre otros.



Un programa de mucho éxito

El presidente Hernández afirmó que "este programa, si resulta un éxito, como está sucediendo”, podrá continuar porque de esa manera “puedo ir al Congreso Nacional en busca de la aprobación de más recursos para que más jóvenes puedan gozar de una beca".



El mandatario le expresó a esta nueva generación de becarios que “deben de ir poniendo en perspectiva las nuevas oportunidades que estamos generando en Honduras, desde la construcción de moderna infraestructura en carreteras, puertos y aeropuertos, y esquemas como la Unión Aduanera que ya tenemos con Guatemala y pronto tendremos con El Salvador”.



Asimismo, señaló, “no quiero que se vayan sin desconocer algo: que fuimos el país más violento del mundo. De tener 90 muertes por cada 100,000 habitantes, hoy estamos abajo de la media de 40 muertes. Esto indica que como país hemos avanzado. No es suficiente, pero vamos por buen camino”.



Apoyo en educación

A la fecha, más de 300 jóvenes están estudiando en prestigiosas universidades de varios continentes en ramas como ciencias agrícolas, emprendedurismo, ingeniería mecatrónica, máster en agronegocios o ciencias de la salud con especialidad y subespecialidad en cardiología.



Además, mejora en genética animal y biotecnología de la reproducción, neurología, nefrología, doctorado en energética y sostenible.



La Beca Internacional cuenta con un capital de 270 millones de lempiras que tienen como propósito impulsar el crecimiento profesional de estos becarios para que en un futuro próximo, con ese conocimiento adquirido, puedan aportar al desarrollo del país en los sectores que el Programa de Desarrollo Económico Honduras 2020 ha priorizado, impulsándolos a especializarse en las mejores y prestigiosas universidades en el extranjero.



Los posgrados se realizarán en países como España, Estados Unidos, Chile, México, Cuba, Alemania, Polonia, Costa Rica y Reino Unido, entre otros.