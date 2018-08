Con la interventora se corregirá la vasta burocracia del Registro Nacional de las Personas

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al ser una de las instituciones con más empleados a nivel regional que responden a intereses políticos, el Registro Nacional de las Personas (RNP) requiere que se corrija tanta burocracia mediante su intervención.



“Hay mucha burocracia, lo sabemos y por eso nombraremos la interventora para que vaya a corregir”, enfatizó a EL HERALDO Antonio Rivera Callejas, quien preside la comisión especial nombrada para dictaminar el proceso de supervisión de esta entidad.



Reiteró que la comitiva trabajará para que se despolitice de una vez por todas el RNP a través de los interventores que serán designados, cuya cantidad todavía no se ha definido.



Un total de 1,434 trabajadores permanentes y otros 400 temporales que laboran bajo la modalidad de empleo por hora tiene en sus planillas esta entidad, erogando alrededor de 400 millones de lempiras cada año.



Estas fueron las respuestas a las interrogantes planteadas por EL HERALDO a Rivera Callejas:



¿En qué consistirá la agenda de trabajo para esta semana de la comisión que preside?

Esta semana nos vamos a reunir con el sindicato del Registro Nacional de las Personas y con organismos de la sociedad civil.



¿Ya se definió el perfil de los interventores?

El perfil sí, un perfil inminentemente técnico, no político, no partidario, gente que no obedezca a una línea partidaria, aunque puede tener sentimientos políticos porque esos todos los tenemos, pero que no sea alguien que vaya obedecer al Central Ejecutivo del Partido Liberal o al Comité Central del Partido Nacional, sino un perfil técnico, eso es lo que andamos buscando.



¿Se tomarán en cuenta las recomendaciones hechas por la sociedad civil para intervenir el RNP?

Sin lugar a dudas, el político que no escucha no es político. Hay que escuchar a la sociedad civil, al pueblo en general y el clamor es despolitizar el RNP.



¿Cuáles son sus consideraciones en cuanto al rezago que tiene esta institución específicamente en el registro de defunciones?

En el mismo análisis (hecho por EL HERALDO) dice que estamos bien arriba en partidas de nacimiento, tarjetas de identidad, se tiene que hacer un balance general.



Tal vez en defunciones no y que no es culpa del Registro porque no puede de oficio declarar una acta de defunción, aunque sepa que tal persona falleció no lo puede hacer, la ley se lo prohíbe, tienen que ser los familiares del fallecido y creo que no es tanto culpa del Registro.



¿Cree que se corregirán todas las falencias del RNP con su intervención?

Eso es lo que esperamos, no será a corto plazo, recuerde que es una institución muy grande, de seguridad nacional, pero sí esperamos que a corto, mediano y largo plazo se modernice, haya una reingeniería total en el RNP.