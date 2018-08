Expresidente ‘Mel’ Zelaya ofrece la insurrección en lugar del diálogo

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una opción insurreccional ofreció el coodinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, en lugar de participar en el diálogo nacional.

A través de las redes sociales Zelaya escribió que “la 1 opción pacífica e insurreccional, no violenta es organizar a la oposición del pueblo (todos los sectores) contra la dictadura de JOH y élite perniciosa que lo protege”.

“Hay que derrotarlos en todos los campos. No dar tregua y no avalar el diálogo falso que lo legitima”, añadió.

Pese a los recurrentes llamados, Libre se sigue negando a participar en el gran diálogo nacional promovido por la comunidad internacional.

El excandidato presidencial, Salvador Nasralla, reaccionó con asombro por la falta de la reunión de las partes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este lunes en vez de mañana.

“Lo que tiene detenido el diálogo es que el Partido Nacional no se atreve a mandar el decreto ejecutivo vinculante; no sé por qué Hernández no lo quiere mandar ahora y justamente si no lo manda no empieza el diálogo”, afirmó.