Colonias de la capital que estarán sin energía este lunes 12 de agosto

La suspensión del servicio no será por más de 30 minutos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) publicó la lista de colonias de la capital del país que estarán sin servicio eléctrico este lunes 12 de agosto.



Los cortes iniciarán a las 8:00 de la mañana, pero solo será por un corto período de tiempo.



Aquí el listado:

De 8:00 a 8:30 am y 3:30 a 4:00 pm

Colonia Santa Ana

Colonia 13 de Julio

Repetidoras HRVC

Transmisores de Radio América

Colonia San Miguel

Colonia Izaguirre

Colonia 30 de Noviembre

Barrio La Lomita

Colonia Aurora

Colonia Sempe

Colonia La Sosa

Altos de La Sosa

La Travesía

Colonia La Trinidad

Colonia Estados Unidos

La Mololoa

Los Quebrachitos

Aldea Agua Blanca



De 8:20 am a 8:30 am y 3:30 pm a 3:40 pm

Residencial Maya

Colonia La Era

Altos de La Era

Era Oriental Cementerio Jardín de Amor Eterno

Bodecarga

Decora

Villas del Molino

Colonia El Molinon

Discovery School

Lomas de La Florida

Alutech

Bombas del SANAA

Colonia Santa Margarita

Instituto para el Desarrollo hondureño

Dippsa 21 de Octubre

PACASA

Colpasa

Final del bulevar Morazán

Colonia 21 de octubre

Golden SchoolFanasa

Sector "A" de la colonia Izaguirre

Colonia Los Girasoles

Colonia Las Joyas

Barrio El Rincón

Colonia Villa Delmy

Colonia Modesto Rosas Alvarado

Cemedem (Centro médico)

AMDC

Salida a Valle de Ángeles hasta kilómetro 8

Colonia Santa María

Residencial Santa Lucía

Aldea El Chimbo