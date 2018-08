Carlos Zelaya dice que Arístides Mejía quiere demeritar a “Mel”

El Heraldodiario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Extrañado reaccionó Carlos Zelaya, enlace de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), ante las declaraciones de Arístides Mejía en contra de su hermano Manuel Zelaya Rosales.

“Él -Arístides Mejía- está en un proyecto político ya diferente al nuestro y seguramente pretendiendo con esas declaraciones demeritar a Libre y a ‘Mel’ Zelaya”, manifestó.

El diputado de Olancho agregó que “algún beneficio podrá tener él o podrá estar buscando, soy amigo de él, de su familia y realmente no se debe de pagar así cuando él ha sido bien tratado”. Mejía, quien fue parte de la dirigencia del partido de izquierda, afirmó en Foro Canal 10 que el expresidente Zelaya Rosales tiene negociaciones de antaño y acuerdos bajo la mesa con el Partido Nacional.

“Si ‘Mel’ Zelaya buscó a Salvador Nasralla para que fuera candidato es porque sabía que él tenía menos votos porque el interés de ‘Mel’ Zelaya siempre ha sido ir a la reelección”, dijo. El exmagistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) señaló que Zelaya Rosales ha tenido pláticas y las sigue sosteniendo con el actual gobernante.

Niega

“Carlón”, como es conocido, aseguró que el máximo líder de Libre se ha negado a platicar con el mandatario Juan Orlando Hernández. Sin embargo, admitió que “sí se platica con Mauricio Oliva, hemos reconocido este poder del Estado, pero con Juan Orlando Hernández no existe ninguna comunicación”.



De su lado, la excandidata presidencial Xiomara Castro escribió en su cuenta personal de Twitter que “este individuo cree que así como él actúa -refiriéndose a Mejía-, actúan los demás. No hay acuerdos bajo la mesa, no entregaremos la lucha de los pueblos por aspiraciones personales e intereses mezquinos de figurar”.



Desde el pasado proceso electoral, Mejía se distanció de “Mel” y Libre, uniéndose a Salvador Nasralla, quien encabezó la Alianza de Oposición y ahora busca que inscriban su partido denominado Salvador de Honduras