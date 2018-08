Muere niña que por error los médicos la habían dado como fallecida hace unos días

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Una niña de apenas siete meses de edad que fue declarada muerta el lunes, en el hospital Mario Catarino Rivas, resultó estar viva mientras era velada, pero tras recibir atención médica en las últimas horas murió.



El incidente ocurrió en San Pedro Sula cuando Ivis Montoya, madre de la menor, veló toda la noche a su hija tras recibir el acta de defunción. La sorpresa fue en la mañana siguiente cuando descubrieron que aún respiraba.



La pequeña de nombre Keilin al parecer sufrió problemas cardíacos que detuvieron su corazón, motivo por la que los médicos la declararon muerta tras cuatro días de estar hospitalizada.



Tras la conmoción -al descubrir que la menor aún vivía- la madre se trasladó nuevamente al hospital donde la pequeña permaneció entubada y con medicamentos para tratar de salvarla, sin embargo no logró sobrevivir.

Keilin sufría de convulsiones y estaba afectada por la bacteria estafilococo, revelaron los pediátras.

Esta es el acta de defunción que dieron a la madre sin firmas.

Hasta el momento no queda clara la razón del por qué no fue percatado por los médicos que la niña aún tenía vida. Adicionalmente el documento de defunción entregado a Montoya no tenía las respectivas firmas.



Las autoridades del hospital que investigan el caso, para deducir las responsabilidades a los involucrados, revelaron que la condición de la menor siempre fue crítica.

