Sectores de Honduras que estarán sin energía eléctrica este sábado 16 de junio

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Varias colonias, aldeas y barrios no tendrán energía eléctrica este sábado 16 de junio debido a varios trabajos de mantenimiento que llevarán a cabo las cuadrillas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).



Este es el listado de las zonas que estarán sin electricidad.



De 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche en La Ceiba

Yesenia Castillo

Dantillo

Villas del Carmen

Las Flores

La Ponce

Ramón Leva (Barranco Chele)

San Gabriel

Leyde

Palmira

Quinta San Fernando

Villa Santa Lucía

Crila

Trejo

Los Fotógrafos

Vista al Mar

El Búfalo

Menonita

26 de Junio

Iglesia Gran Comisión

Rodas

Curla

Aldea Armenia Bonito

Marisol 1 y 2

Villa Romana

Vista Palmira

Nueva Era

Aeropuerto Golosón

Miramontes

15 Septiembre

El Confite

Villa Olímpica

Carril del 7 y 8

Colonia Xochimilco

Colonia Municipal

Cerrato

Colonia 1º de Mayo

Luz y Esperanza

Nerones

Palo Verde

Tierra Blanca

Limones A y B

Nombre de Jesús

Trojas 2 y 3

La Unión

Envidia

Balsamo

El Cayo

Calpules

Trojes

Campo Rojo

Colonia Guadalupe



Olancho

La Unión

Los Encuentros

Esquipulas del Norte

Carrizal

Caisesa

El Puente

Empresa Barimasa

El Cinco

Isletas

Standar Fruit Co. (Empacadoras, Guanacaste, La Paz, y Santa Inés)

Carbonales

Bonito Oriental

La Esperanza

La Polla

Antigual

El Plantel

Machones

Gasolinera Uno Bonito

El Feo

Plantaciones de Standar Fruit Co.

Francia

Limoncito

Limón

Farallones

Icoteas y zonas aledañas



De 1:00 de la tarde a 6:00 de la tarde en La Ceiba, Tocoa y Sonaguera

Los Bomberos

Residencial Atlante

Los Fuertes

UNICATH Miraflores

Las Colinas

Merren

Villa H

Barrio Mejía

Colonia Bantral

Barrio Independencia

Avenida Morazán de UNIPLAZA hasta La Funeraria San José

Boulevard 15 de Sepiembre de Cementerio Bo. Mejía hasta Esquina de Banco Central

Avenida La República de Casa Rafael hasta El Parque Central



Tocoa

San Isidro

Los Pinos

La Ceiba

Los Laureles

La Lempira

Tamarindo

Manga Seca

La Occidental

Dippsa

Texaco Basha

Hospital Bajo Aguán (Privado)

Luzón Palmeras

Tiburones

Prieta

Lérida

Chiripa

Cuaca

Ceibita

La Bolsa

Hacienda Ganaderos del Norte

Cayo Sierra

Zamora

La Bolsa I y II



Sonaguera

Escano

Los Mangos

Los Maestros

Barrio Arriba

El Centro

Barrio Cotacol

Los Laureles

Los Castaños

Colonia 25 de Septiembre

Barrio Abajo

Morazán

Porvenir

Carrioles

Sabana de Utila

El Tapón

Colonia 21 de Noviembre

La Curva

La Pita

La Jigua

Quebrada de Arena

Cuyulapa

Churrúsquera

La Cubana

Lorelay

Colonia 3 de Mayo

Holanda Linda

Masicales

Rio Arriba

Chacalapa

Panamá

Remolino

El Coco

Rigores

El Chorro

Aldea de Faust

Irineo

Limón

Las Pilas

La Danta

La Brea

Prado

Puente Alto

Le puede interesar: Alerta verde para 12 departamentos por 72 horas