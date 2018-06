Auditoría revela que exfuncionarios de Banasupro compraron licencias falsas

El Heraldodiario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Cotizaciones sin firma y sin datos del proveedor y hasta documentos manchados aceptaron los exfuncionarios de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) para comprar un sistema de software.

Además realizaron diferentes compras y las fraccionaron con el objetivo de no hacer una licitación pública como lo establece la ley.

Lo anterior está comprendido en la auditoría realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a la institución sobre ese proceso de adquisición.

La investigación realizada por el ente contralor del Estado comprende del 1 de junio de 2010 al 31 de diciembre de 2012.

En la investigación se encontró que los exempleados de Banasupro emitieron 38 cheques a favor de dos empresas por concepto de compras de licencia, servicios profesionales y equipo de cómputo, entre otros, por un monto de 3.2 millones de lempiras.

Producto de esa investigación, el miércoles la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) del Ministerio Público (MP) capturó a cuatro exempleados de la institución vinculados con actos de corrupción.

La acción se realizó a nivel nacional en el marco de la Operación Dragón VI que dejó como resultado un total de 419 personas detenidas.

Se trata del exgerente general del Banasupro, Santos Ubaldo Cerrato, capturado por abuso de autoridad, fraude y tres delitos de usurpación de funciones.

Audiencia En la audiencia de declaración de imputado, el juez dictó una detención judicial solo para Doris Grádiz y Nelson Rivas. A los demás se les dictaron medidas distintas de la prisión. El perjuicio para el Estado fue de L 10.4 millones.

También fue detenido el exjefe de Administración y Recursos Humanos, Víctor Anchecta; el exjefe de la División Contable y Financiera, José Canales; y la exencargada de Bienes Nacionales, Claudia Cáceres.

El juez determinó dictarles detención judicial en la realización de la audiencia de declaración de imputado. En la realización de la auditoría el personal técnico del TSC encontró una serie de irregularidades e inconsistencias en el proceso de compra del sistema de programación.

Según las declaraciones de los exfuncionarios, plasmadas en el informe de auditoría, se tomó la decisión de comprar el equipo para el área de administración porque todo se hacía a mano.

La adquisición del programa Microsoft Dynamics, así como la compra de licencias, se realizó a la empresa Microsys SA, la cual no era reconocida en el mercado. El informe detalla que Banasupro pagó en 2010 y 2011, mediante cheques a esa empresa, la cantidad de 720,329 lempiras para la adquisición del programa. Se determinó que no se hizo ningún estudio ni un análisis del sistema.

Parte del informe de la auditoría número 002-2013-DASEF-Banasupro-B, realizado por el Tribunal Superior de Cuentas en el Banasupro, que comprende del 1 de junio de 2010 al 31 de diciembre de 2012.

El personal de Banasupro compró el servicio solo viendo una presentación hecha de la oferta. Johnny López, representante legal y programador de computadoras de Microsys SA, fue el encargado de convencer al personal de la institución para hacer la compra. Otro de los hallazgos fue que se emitieron órdenes de compra con el mismo número y con manchones, tampoco tienen número de Registro Tributario Nacional (RTN).

Se estableció que Banasupro envió un correo a Microsoft para confirmar que las licencias estaban a favor de la institución, a lo que les respondieron que no aparecen en la lista como clientes y que Microsys no aparece como proveedor. Por lo anterior el sistema no pertenecía a Banasupro.

La audiencia inicial contra los cuatro imputados se realizará este viernes en los Juzgados en Materia de Corrupción, donde el juez podría dictarles un auto formal procesamiento.