Zonas que estarán sin energía eléctrica este próximo jueves en Honduras

Las cuadrillas de la EEH comenzarán a realizar los trabajos de mantenimiento desde las 9:00 AM.

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Varias colonias de Honduras estarán sin energía eléctrica este próximo jueves, según informó la EEH.



La cuadrillas del consorcio realizarán trabajos de mantenimiento en las zonas, por lo que el servicio energético se suspenderá desde horas de la mañana.



La Ceiba (9:00 am A 1:00 pm)

Colonia Yesenia Castillo

Colonia Dantillo]

Colonia Villas del Carmen

Colonia Las Flores

Colonia La Ponce

Colonia Ramón Leva (Barranco Chele)

Colonia San Gabriel

Colonia Leyde

Colonia Palmira

Colonia Quinta San Fernando

Colonia Villa Santa Lucía

Colonia Crila

Colonia Trejo

Colonia Los Fotógrafos

Colonia Vista al Mar

Colonia El Búfalo

Colonia Menonita

Colonia 26 de Junio

Colonia Iglesia Gran Comisión

Colonia Rodas

Colonia Curla

Colonia Aldea Armenia Bonito

Colonia Marisol 1 y 2

Colonia Villa Romana

Colonia Vista Palmira

Colonia Nueva Era

Colonia Aeropuerto Golosón

Colonia Miramontes

Colonia 15 Septiembre

Colonia El Confite

Colonia Villa Olímpica

Colonia Carril del 7 y 8

Colonia Col. Xochimilco

Colonia Municipal

Colonia Cerrato

Colonia Primero de Mayo

Ramal Escuela Palmeras

Colonias San Isidro

Colonia Alameda

Cervecería Hondureña

Casa Blanca

Los Bomberos

Cuenca Río Cangrejal

Aldeas El Naranjo

Aldeas Las Mangas

Aldeas El Pital

Aldeas Yaruca

Aldeas Toncontín, Urraco

Colonias Lempira

Colonias San Judas

Colonias Azcona

Colonias Margie Dip

Colonias Suyapa

Colonias Mercedes

Colonias El Toronjal 1 y 2

Plaza Premier Toronjal]

Diunsa

Hospital Vicente Dántoni

Carretera C.A.-13 de Gas. Texaco Cangrejal hasta Hotel Emperador,

Mega Plaza



Colonias y Barrios:

Comilsa

Pava

Coyol

Chorro

Centro de Sabá

Cholomeña

Suiza

Las Palmas

Palma Real

Pradera I, II, III y IV

La Standar

Habitat

Monte Fresco



Aldeas de Saba:

Uva Sureña,

Elixir

Sonámbula

Mercedes

Achiote, Orica

Palos de Agua

Paguales

Ceibita Nerones

Jahuillo

Reguleto

Golondrina

Pradera

Ceibita

Palos de Agua Arriba y Abajo

Standar Fruit Co. (Empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia),



Tocoa, Colón Aldeas:

Parte de Corocito

San José del Cinco

El Briche, Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico)

Quebrada de Arena

Salama

El Barro

La Arenosa

Taujica

El Novillo

El 15

La 45

La Abisinia

El Tigre

Prado Verde

Tocoa Toronjal

Doctores

Salomón 1 y 2

Aurora

Alemán 1 y 2

Las Uvas

Génesis

El Centro, Municipalidad de Tocoa

La Colon

Colonia 18 de Septiembre

Las Flores

Barrio Abajo

Hospital San Isidro

Bomberos



LA CEIBA (1:00 A 6:00 pm)

Colonias Villa del Este

Colonias Santander

Colonias Magnolia

Colonias La Pizatty (Sur)

Colonias Riviera

Colonias Panayotti

Hospital Oken´S

Bella Vista

El Sauce

Barrio La Merced (Oeste)

Barrio Imán (Oeste)

Barrio Potreritos

Avenida 14 de Julio de Plaza Las Banderas hasta Mercado San Isidro

Avenida San Isidro de Maxi Despensa hasta Escuela Morazán

Hospital Medicentro (329)

Colonias El Manantial

Colonias Pizzatty (Norte)

Colonias Las Acacias (Este)

Colonias Sierra Pina

Colonias Zelaya

Barrio Alvarado (Este)

El Naranjal

Credia

Barrio La Merced (Este)

Barrio Imán (Este)

La Gloria

Estadio Ceibeño

La Julia

Pineda

Los Luchadores

La Isla

La Barra, Zona Viva

Calle al Muelle de Cabotaje de Gasolinera Uno hasta Muelle

Colonias Villa Rosa

Colonias Génova

Colonias La Pradera

Colonias El Prado

Colonias Villas del Caribe

Colonias Villa Mary

Colonias Villas del Mar

Colonias Jardines del Este

Puerto Escondido

Bella Oriente

Los Angeles

Destacamento de la Naval

Muelle de Cabotaje

E.N.P.



OLANCHITO (1:00 A 6:00 pm)

Colonias y Barrios

Barrio El Centro

El Bíblico

Dionisio

San Jorge

Barrio Murillo

Colonia 25 de Noviembre

Valle Fresco

Colonia Ponce

Colonia 21 de Noviembre

Colonia 15 de Septiembre

Sitrabarimasa

Colonia 24 de Mayo

Colonia Guanacaste

colonia Conquista

Colonia Mariñán

Colonia Universitaria

Los Laureles

Colonia Ramón Amaya Amador

Colonia Miraflores

Colonia Satélite

Barrio Arriba y Abajo La Torre, Hospital Anibal Murillo Escobar

Aldeas Sutrasfco

Aldeas Agalteca

Aldeas Las Minas Aguán

Aldeas El Ocote

Aldeas Boca de Mame

Aldeas Maloa

Aldeas Trocaire

Aldeas Armenia

Aldeas El Cajón,

Aldeas El Bambú

Aldeas Campo Nuevo

Aldeas Tepusteca

Aldeas Sitraproadasa

Balsamo Oriental

Colon12 de Diciembre

Crucete Oriental

Colonia 4 de Enero



OLANCHO (Aldeas):

La Unión

Los Encuentros

Esquipulas del Norte

Carrizal

Caisesa

El Puente

El Cinco



BONITO ORIENTAL

Carbonales

La Esperanza

La Polla

Antigual

El Plantel

Machones

Gasolinera Uno Bonito

El Feo

Plantaciones de Standar Fruit Co.

Francia

Limoncito

Limón

Farallones

Icoteas