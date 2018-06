Omar Rivera advierte a policías que el proceso de depuración no se ha detenido

TEGUCIGALPA, HONDURAS



La Comisión Especial para la Depuración Policial advirtió este miércoles que el proceso de depuración no se ha detenido, ni va a interrumpirse.

"Continúa el proceso de evaluación de todos los policías que forman parte, los que han salido y de los que se sospecha que han actuado al margen de la ley, se presentarán los expedientes tal cual se hizo este miércoles ante el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC)", dijo Omar Rivera, miembro de la comisión.

En su comparecencia Rivera también envió una fuerte advertencia a policías involucrados en casos ilícitos.

"Que no crean aquellos policías que a lo largo de décadas mataron, a lo largo de décadas robaron, y se coludieron con maras y con el narcotráfico, que no crean que van a quedar en impunidad", sentenció.



El miembro de la comisión especial dijo además que en cumplimiento a su deber llegaron este día a presentar los 1,300 expedientes que involucran a policías, expedientes que son analizados para ver si procede o no un requerimiento fiscal.



"Estos policías van a tener que dejar en claro si cometieron o no un ilícito", agregó.



"La fiesta ha terminado y todos los burócratas, empresarios y políticos deben darse cuenta que ya no es tiempo de robar o transgredir la ley y tienen que pagar al margen de la ley", puntualizó.

