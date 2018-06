Convenio de Supresión del Narcotráfico en el Caribe permitirá que países puedan sustentar los casos

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Con los convenios firmados en el mar Atlántico, Honduras o cualquier país podrá sustentar los casos ante los juzgados correspondientes y garantizar la aplicación de justicia en contra de narcotraficantes.



Así lo explicó Juan Carlos Rivera, titular de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) y experto en derecho marítimo.



Aquí las declaraciones para EL HERALDO:

¿El Convenio de Supresión del Narcotráfico en el Caribe, cómo surge?

Nace desde 1982 con el Convenio de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que es el convenio madre de todos los convenios marítimos internacionales y establece que todos los estados deben tener esquemas de cooperación para enfrentar el flagelo del narcotráfico.



¿Hacía falta la creación de un nuevo convenio para el Caribe?

Mientras más nos sumemos a los esquemas de cooperación, más fácil será hacerle frente a este flagelo.



¿No se violenta la soberanía de ningún país?

No, no se violenta, los convenios nacen dada la naturaleza de la internacionalidad de la actividad, para un Estado es sumamente difícil mantener control sobre todas las aguas jurisdiccionales que tienen.



¿A nivel operativo, en cuánto tiempo se dará la autorización para entrar a otro territorio?

A nivel internacional existe un principio básico que es la libertad de la navegación e implica que todas las embarcaciones tienen derecho de paso inocente, pero este deja de ser inocente si la embarcación se dedica a hacer actividades ilícitas que ponen en peligro la seguridad del Estado y la República de Honduras puede ejercer control sobre ella.



¿El convenio dice que debe haber comunicación continúa entre autoridades?

Como la ejecución jurisdiccional está tan fragmentada, es necesario que los estados realicen sus operaciones de acuerdo al derecho internacional.



¿Cuáles serán los principales alcances?

La cooperación en transmisión de información, la clara capacidad que van a tener los estados para poder abordar una embarcación y ejecutar jurisdicción. Esto permitirá hacer bien las interdicciones marítimas y dará la garantía de que en el juzgado no le vayan a botar el caso.



¿Qué pasa en el sector del pacífico?

Debido a que se ha tapado la parte del Caribe, qué hace el narcotraficante, busca por dónde meterse y se está tirando por el pacífico.