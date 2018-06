Empresa de ensamblaje y distribución de automóviles eléctricos operará en Honduras

GEORGIA, ESTADOS UNIDOS



La empresa Green4U invertirá 30 millones de dólares para instalar en Honduras la primera planta de ensamblaje y distribución de automóviles eléctricos a nivel regional.



Con la instalación de esta planta de ensamblaje, Honduras se pone a la vanguardia tecnológica mundial y se ubica en el mercado de exportaciones de estos productos.



La fábrica se instalará en el departamento de Cortés, donde se tiene contemplada la manufactura de tres tipos de vehículos: urbano compacto, pick up y camioneta, que también serán comercializados local y regionalmente, con unas exportaciones previstas de 163 millones de dólares.



Centroamérica y el Caribe

“Hemos visto en Atlanta la oportunidad de un gran mercado para Honduras en el sentido de que el país no solamente ensamblará estos vehículos, sino que también los puede proveer a nivel local, en Centroamérica y el Caribe”, manifestó JOH luego de conocer la tecnología de punta que se utiliza en la fabricación de estos automóviles.



Este tipo de carros reduce significativamente los costos de inversión en combustible y son amigables con el ambiente, teniendo en cuenta que no se requiere de carburantes para su funcionamiento, por lo que reduce el impacto de dióxido de carbono.



En base a los cálculos establecidos por Green4U, en el mediano plazo la compensación del precio original de un carro que funcione con carburantes, comparado con un vehículo eléctrico, genera un gran ahorro económico y un impacto ambiental positivo, explicó el gobernante.



Hernández aseguró que esta es una gran oportunidad de empleo para los hondureños y también de dar un paso más en educación técnica y vocacional en áreas que todavía no se implementan en el país.



La instalación de la planta también dará paso a la puesta en marcha de un programa educacional para que los empleados puedan brindar mantenimiento y soporte técnico a los países con los que se comerciará.