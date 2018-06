Estatus de Protección Temporal podría ser legalizado a los hondureños que no se les extendió

Francisco Portillo ha mencionado que hay optimismo que el 5 de enero de 2020 se pueda alcanzar la legalización de los hondureños a los que no se les extendió el TPS.

Por el trabajo que se ha realizado por parte de los miembros de la Asociación Hondureña Francisco Morazán de Miami “hay optimismo de que el 5 de enero de 2020 se puede lograr la legalización de los hondureños a quienes no se les extendió el Estatus de Protección Temporal (TPS)”.



Ese es el punto de vista de Francisco Portillo, presidente de dicha organización de hondureños, quien ha realizado acciones en beneficio de los compatriotas.



“Esta visita del presidente Juan Orlando Hernández a Washington es una muestra de que estamos trabajando unidos para lograr la legalización”, enfatizó Portillo.



Manifestó que en los próximos días va a haber un movimiento muy importante en el Congreso de Estados Unidos donde se va a discutir un proyecto de decreto para legalizar a los jóvenes estudiantes de DACA, el cual protege a miles de hondureños.



“Y como ya existe un proyecto de ley para los tepesianos que se llama ‘Esperanza’ que lo ha coordinado el congresista Mario Díaz Balart junto a Ileana Ros-Lehtinen, esperamos que nos incluyan con los estudiantes, pues nos ha manifestado el congresista Díaz Balart que existen posibilidades y que sigamos luchando para que se logre la permanencia para los tepesianos”, detalló Portillo.



El líder de la comunidad de hondureños en Miami está consciente de que “no va a ser fácil lograr la permanencia, pero la idea que tenemos con este viaje del presidente Hernández es lograr llegar a los congresistas y senadores”, enfatizó Francisco Portillo.



“Nosotros aplaudimos la iniciativa del presidente Hernández sobre la ofensiva diplomática, pero también el trabajo que está desarrollando el embajador Marlon Tábora, con quien mantenemos una comunicación constante al igual que con el cónsul en Miami, Gerardo Simón, con quien hemos estado programando visitas a varias ciudades para motivar a los tepesianos y que no dejen de hacer el trabajo que corresponde y evitar que caigan en manos de personas inescrupulosas ya que los pueden engañar”, explicó.



“Pienso que como organizaciones, consulados y gobierno, estamos cumpliendo y solo falta que la comunidad de hondureños también pongan su granito de arena porque muchos son bien apáticos y conformistas, eso no contribuye a lograr la residencia permanente aquí en Estados Unidos”.

